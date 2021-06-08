Salda Gölü'nün suyunun içme suyu kalitesine yakın olduğunu ifade eden Alacatlı, kirlilik iddialarının düzenli şekilde her yıl gündeme getirilmesinin art niyetli olduğunu ileri sürdü.

"İDDİALAR TABİ Kİ YALAN VE ASILSIZDIR."

Suyun temiz olduğunu belirten Alacatlı, şöyle konuştu:

"Salda Gölü'nde dört noktadan her ay düzenli olarak numuneler alınıyor. Çıkan sonuca göre de göl suyu A sınıfı kalitede yüzme suyuna sahip. Bu iddialarla algı yaratılıyor. İddialara karşı biz de gölün temiz olduğunu, temiz kalması için elimizden geleni yaptığımızı açıklıyoruz. Gölde herhangi bir kirlilik söz konusu değildir. İddialar tabi ki yalan ve asılsızdır."