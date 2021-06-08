CHP yandaşı medya yalan ve manipülatif haber yapmaya devam ediyor.
Sözcü, Halk Tv, Tele1 ve BirGün gibi yayın organlarının yaydığı 'Salda Gölü'ne kanalizasyon akıyor' iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ YALANLADI
Burdur Çevre ve Şehircilik Müdürü Murat Alacatlı Salda Gölü'ne Düden Çayı aracılığıyla kanalizasyon aktığı iddialarına ilişkin, "Gölde herhangi bir kirlilik söz konusu değildir. İddialar tabii ki yalan ve asılsızdır." dedi.
Alacatlı, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, Salda köyünün kanalizasyonunun göle aktığı konusundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Salda köyünün kanalizasyonun üç gözlü sızdırmaz foseptik ve iyi bir doğal arıtmadan geçtikten sonra 3 kilometrelik dere boyunca aktığını belirten Alacatlı, dere ağzında herhangi bir kirlilik tespit edilmediğini kaydetti.
Bunun dere ağzından alınan numunelerde de görüldüğünü belirten Alacatlı, Salda Gölü'nün çevresindeki köyler için de ileri biyolojik arıtma tesisi ihalesinin 24 Haziran'da yapılacağını anımsattı.