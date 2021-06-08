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    'den 'ye 50 bin doz koronavirüs aşısı daha gönderildi

    , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 'ne () 50 bin doz aşısı daha ulaştırdı. Haberin detayları...

    AA
    Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha

    Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, saat 22.20'de Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Aşılar KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

    Bugün gönderilenlerle Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 190 bin doza ulaştı.

    KKTC Başbakanı Ersan Saner, bugün yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu akşam saatlerinde ülkemize 50 bin doz Sinovac aşısı geliyor. Ana vatan Türkiye'mize ve Sayın Erdoğan'a halkım adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

        Saner, "Hedef, Kovid-19 salgını ile başarılı bir şekilde sürdürülmekte olan mücadeleyi en iyi şekilde sonuçlandırmak, sonbahar aylarına kadar halkımızın en az yüzde 70 aşılanmasını sağlamak ve yükseköğrenim ile turizm sektörlerinin tam kapasite devreye girmelerini temin etmektir." görüşünü dile getirmişti.

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