Saner, "Hedef, Kovid-19 salgını ile başarılı bir şekilde sürdürülmekte olan mücadeleyi en iyi şekilde sonuçlandırmak, sonbahar aylarına kadar halkımızın en az yüzde 70 aşılanmasını sağlamak ve yükseköğrenim ile turizm sektörlerinin tam kapasite devreye girmelerini temin etmektir." görüşünü dile getirmişti.

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