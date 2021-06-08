Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.06.2021 13:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.06.2021 14:01
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Terör örgütü üyesi eski İl Başkan Yardımcısına 11,5 yıl hapis

    Son dakika haberi! eski İl Başkan Yardımcısı , 'terör örgütü üyeliği' ile 'toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet' suçlarından yargılandığı davada 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    DHA
    Terörist HDP'linin hesabı kesildi!

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan eski İl Başkan Yardımcısı avukat , 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Savcının mütalaasını vermesinin ardından söz alan sanık Özbingöl, katıldığı etkinliklerin yasa dışı olmadığını ve kendisine yöneltilen isnatların suç işlediğini göstermediğini öne sürerek, beraatini istedi.

    'TERÖR ÖRGÜT ÜYELİĞİ' SUÇUNDAN 6 YIL 6 AY
    Mahkeme heyeti ise yargılama sonunda Sevda Çelik Özbingöl'e 'terör örgüt üyeliği' suçundan 6 yıl 6 ay, 'toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet' suçundan 3 yıl 9 ay ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

    Toplam 11 yıl 6 ay ceza alan Özbingöl'ün avukatları, Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurup karara itiraz edeceklerini bildirdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haramidere bu kez siyah aktı!
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Terör örgütü üyesi Şanlıurfa eski HDP İl Başkan Yardımcısına 11,5 yıl hapis