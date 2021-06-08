Bankaların çalışma saatleri 2021! Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Hesap açma kapama, para gönderme alma, fatura ödeme, kredi ve kredi kartı borcu ödeme, kredi çekme, para çekme gibi daha pek çok işlemlerin yapıldığı bankaların koronavirüs tedbirleri kapsamında güncel çalışma saatlerinin neler olduğunu merak eder ve araştırır oldu. İşte detaylar…