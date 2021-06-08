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    • Güncel
    • 08.06.2021 11:17
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    • 08.06.2021 11:17
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    ! , ? Güncel saatler…

    Tüm illerden binlerce vatandaş sorgulamasını sıklıkla yapar oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok kurumda olduğu gibi bankaların çalışma saatlerinde de değişiklik yapıldı ve vaka sayılarına göre ülkece alınan kararlara göre bu saatlerde sıklıkla güncellemeler yapıldı. Kademeli normalleşme adımlarının yaşandığı şu günlerde güncel banka saatleri merak konusu oldu. Peki , ? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Bankaların çalışma saatleri 2021!

    Bankaların çalışma saatleri 2021! Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Hesap açma kapama, para gönderme alma, fatura ödeme, kredi ve kredi kartı borcu ödeme, kredi çekme, para çekme gibi daha pek çok işlemlerin yapıldığı bankaların koronavirüs tedbirleri kapsamında güncel çalışma saatlerinin neler olduğunu merak eder ve araştırır oldu. İşte detaylar…

    GÜNCEL BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

    İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

    İş Bankası şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

    GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

    Garanti BBVA şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

    TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

    TEB şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

    HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Halkbank'ın çalışma saatleri, 17.05.2021 tarihi itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir.

    AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Akbank şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

    DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Denizbank şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

        YAPIKREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

        Yapıkredi şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

        ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        ING şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

        ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

        Ziraat Bankası şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

        QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        ONB şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
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