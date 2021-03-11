PKK'nın şeyhi sahte hoca Burhan Dalğali'den pes dedirten savunma: Bunların hepsi kumpas!

Sanık Dalğali, Mahkeme Başkanı Ekinci'nin "Kadın sana ne yaptığını sormadı mı?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Bu iş kumpastır. Kadın bana hiçbir şey sormadı. Ben de kendisine dini bir şey okuduğumu söylemedim. Arapça yazı yazmadım, dua okumadım. Kendimi o kişilerden kurtarmak için vücuduna bir şeyler yazıyormuş gibi yaptım. Yoksa dinimizde vücuda herhangi bir şey yazılması mümkün değil. Benim zaten o an bilincim yerinde değildi. Kendimde değildim."

Mahkeme Başkanı Ekinci, olayla ilgili kadının şikayetçi olmadığını, o yüzden kadına bir şey yapıp yapmadığını sormadığını belirterek, "Resmiyette imamlık yapmak için belgeniz var mı?" diye sordu.

Sanık Dalğali da hafızlık belgesinin bulunduğunu, resmi imam olmadığını dile getirdi.