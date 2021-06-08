SON DAKİKA: Müsilaj temizleme seferberliği 'Marmara Hepimizin' sloganıyla bugün başlıyor! Deniz salyasının yoğunluğu fotoğraflara yansıdı

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından "Türkiye'nin en büyük deniz temizliğini yapacağız." ifadeleriyle pazar günü açıklandı.
Bakanlığın yanı sıra Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı" sonrasında açıklanan 22 maddelik eylem planının ardından Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ile genelge gönderildi.
EN BÜYÜK DENİZ SEFERBERLİĞİ BUGÜN BAŞLAYACAK
Genelgede Türkiye'nin en büyük deniz seferberliğinin 8 Haziran Salı günü başlatılacağı kaydedildi. Müsilaja karşı seferberlik, "Marmara Hepimizin" sloganıyla yürütülecek.