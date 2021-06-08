İnternetten hastane randevusu alma ekranına nereden ulaşılır? MHRS, e-Nabız ile online hastane randevusu nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem MHRS hem de e-Nabız üzerinden hastane randevunuzu oluşturmak, aile hekiminden randevu almak, tahlil gibi laboratuvar sonuçlarınızı öğrenmek mümkün ve kolaydır. İşte internetten randevu almaya ilişkin detaylar...
MHRS HASTANE RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS ALO 182 ile canlı operatörden,
MHRS mobil uygulamasından,
MHRS web adresi üzerinden,
Alınabiliyor. 3 hizmet kanalı ile MHRS hastane randevusu alınabiliyor.
MHRS Hastane Randevu Nasıl Alınır?
Sağlık Bakanlığı' nın MHRS portalı üzerinden hastane randevu almak için 3 farklı kanalı kullanabiliyorsunuz. 3 kanal üzerinden de Türkiye genelindeki tüm Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarındaki birimler için 15 günlük periyotta randevu alabilirsiniz.
İnternetten MHRS hastane randevusu almak için;
Bilgisayarınızdaki tarayıcıda "mhrs.gov.tr" adresini açın ve sağ kısımda bulunan kırmızı renkli "Randevu Al" seçeneğine tıklayın.
Açılan MHRS giriş ekranında "T.C. kimlik numarası" ve "MHRS şifresi" bilgilerinizi girin ve "Giriş" seçeneğine tıklayın ya da "E-Devlet Giriş" seçeneğini kullanarak, E-Devlet kimlik doğrulama sayfası üzerinden sisteme giriş yapın.
MHRS giriş işlemlerinin ardından "Hastane Randevu Arama" kısmındaki bilgileri doldurarak, randevu kriterlerinizi belirleyin. Bunun için;
Tarih seçimini yapın.
İl ve ilçe seçimlerini yapın.
Klinik seçimini yapın.
Hastane seçimini yapın.
Semt Polikliniği/Ek Bina seçimini yapın(varsa).
Muayene yeri seçimini yapın(isteğe bağlı).
Hekim seçimini yapın(isteğe bağlı).
Son olarak en alttaki "Randevu Ara" seçeneğine tıklayın.