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    • 08.06.2021 09:35
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    Yüzbinlerce kişi gündemde sıklıkla ? Sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs salgınından dolayı kalabalığa girmeden ve zaman kaybetmeden randevularını oluşturmak isteyenler bunu internet üzerinden kolayca yapabiliyor. Peki , ? Pratik bir şekilde alınan ve hastaneye gitmeye gerek bırakmayan MHRS, e-Nabız online randevu alma sistemlerine ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İnternetten hastane randevusu alma ekranına nereden ulaşılır?

    İnternetten hastane randevusu alma ekranına nereden ulaşılır? MHRS, e-Nabız ile online hastane randevusu nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem MHRS hem de e-Nabız üzerinden hastane randevunuzu oluşturmak, aile hekiminden randevu almak, tahlil gibi laboratuvar sonuçlarınızı öğrenmek mümkün ve kolaydır. İşte internetten randevu almaya ilişkin detaylar...

    MHRS HASTANE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    MHRS ALO 182 ile canlı operatörden,

    MHRS mobil uygulamasından,

    MHRS web adresi üzerinden,

    Alınabiliyor. 3 hizmet kanalı ile MHRS hastane randevusu alınabiliyor.

    MHRS Hastane Randevu Nasıl Alınır?

    Sağlık Bakanlığı' nın MHRS portalı üzerinden hastane randevu almak için 3 farklı kanalı kullanabiliyorsunuz. 3 kanal üzerinden de Türkiye genelindeki tüm Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarındaki birimler için 15 günlük periyotta randevu alabilirsiniz.

    İnternetten MHRS hastane randevusu almak için;

    Bilgisayarınızdaki tarayıcıda "mhrs.gov.tr" adresini açın ve sağ kısımda bulunan kırmızı renkli "Randevu Al" seçeneğine tıklayın.

    Açılan MHRS giriş ekranında "T.C. kimlik numarası" ve "MHRS şifresi" bilgilerinizi girin ve "Giriş" seçeneğine tıklayın ya da "E-Devlet Giriş" seçeneğini kullanarak, E-Devlet kimlik doğrulama sayfası üzerinden sisteme giriş yapın.

    MHRS giriş işlemlerinin ardından "Hastane Randevu Arama" kısmındaki bilgileri doldurarak, randevu kriterlerinizi belirleyin. Bunun için;

    Tarih seçimini yapın.

    İl ve ilçe seçimlerini yapın.

    Klinik seçimini yapın.

    Hastane seçimini yapın.

    Semt Polikliniği/Ek Bina seçimini yapın(varsa).

    Muayene yeri seçimini yapın(isteğe bağlı).

    Hekim seçimini yapın(isteğe bağlı).

    Son olarak en alttaki "Randevu Ara" seçeneğine tıklayın.

        Bu işlemlerin ardından seçtiğiniz randevu kriterlerine göre;

        Hekim,

        En Erken Tarih,

        Kurum Adı,

        Klinik Adı,

        Muayene Yeri,

        Yaş/Cinsiyet Kuralı(varsa),

        Bilgilerinden oluşan randevu seçenekleri çıkar. Bu aşamadan sonra ise;

        Randevu almak istediğiniz hekimi seçin.

        Sağ üst kısımda çıkan randevu tarih ve saat seçenekleri içerisinde seçiminizi üzerine tıklayarak yapın.

        Açılan pencerede yer alan randevu bilgi detaylarını okuduktan sonra onaylıyorsanız "Randevuyu Kaydet" seçeneğine tıklayın.

        Bu şekilde MHRS hastane randevu alma işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

        MHRS mobil uygulamasını kullanarak MHRS hastane randevusu almak istiyorsanız akıllı cihazınızda "AppStore" veya "PlayStore" sanal mağazalarından MHRS mobil uygulamasını indirin. Daha sonra web üzerinden yapılan işlemlerin aynısını yaparak, randevunuzu alabilirsiniz.

        Randevunuzu MHRS ALO 182 servisinden almak istiyorsanız;

        Cep telefonunuzdan veya sabit telefonunuzdan 182'yi tuşlayarak, arayın.

        Sesli yanıt sisteminde sizden talep edilen "T.C. kimlik numarası" bilgilerini girin ve operatöre bağlanın.

        Operatöre bağlandıktan sonra istediğiniz hastane, hekim, tarih ve saat detaylarını vererek, en uygun olan randevu seçeneklerini öğrenebilir ve istediğiniz randevu için onay verebilirsiniz.

        Bu işlemlerle hastane randevunuzu kolay bir şekilde alabilirsiniz.

        E-NABIZ ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA

        İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız'a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

        Takviminizde randevularınızı ay, hafta ve gün bazında görüntüleyebilirsiniz . Randevu üzerine tıklayarak detaylarını görebilirsiniz. Randevu Al butonuna tıkayarak, MHRS'ye ayrıca giriş yapmadan ileriki tarihlere yeni muayene randevusu yapabilirsiniz. Böylece tek ekranda düzenli bir şekilde sağlık işlemlerinizi planlayabileceksiniz.
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