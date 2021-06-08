Randevunuzu MHRS ALO 182 servisinden almak istiyorsanız;

Cep telefonunuzdan veya sabit telefonunuzdan 182'yi tuşlayarak, arayın.

Sesli yanıt sisteminde sizden talep edilen "T.C. kimlik numarası" bilgilerini girin ve operatöre bağlanın.

Operatöre bağlandıktan sonra istediğiniz hastane, hekim, tarih ve saat detaylarını vererek, en uygun olan randevu seçeneklerini öğrenebilir ve istediğiniz randevu için onay verebilirsiniz.

Bu işlemlerle hastane randevunuzu kolay bir şekilde alabilirsiniz.

E-NABIZ ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız'a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

Takviminizde randevularınızı ay, hafta ve gün bazında görüntüleyebilirsiniz . Randevu üzerine tıklayarak detaylarını görebilirsiniz. Randevu Al butonuna tıkayarak, MHRS'ye ayrıca giriş yapmadan ileriki tarihlere yeni muayene randevusu yapabilirsiniz. Böylece tek ekranda düzenli bir şekilde sağlık işlemlerinizi planlayabileceksiniz.