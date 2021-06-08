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    • 08.06.2021 18:54
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    , ? ? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre sırası gelen tüm illerden vatandaşlar Covid 19 aşısı oluyor. Henüz olmamış ya da sırası gelmemiş olanlar ise kafalarındaki soru işaretlerini gidermek adına ? Sorgulamasını yapar oldu. Peki kimler hangi aşıyı olmalı BionTech mi, Sinovac mı olmak gerekir? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    BionTech mi, Sinovac mı?

    BionTech mi, Sinovac mı? Hangi aşı olunmalı? Sinovac ve Pfizer BionTech aşısı arasındaki farklar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Ülkemizde iki çeşit aşının olması vatandaşların kafasını karıştırıyor ve hangisini olması gerektiğini bilmiyor merakla konuyla ilgili bilgileri araştırıyor. Peki kimler BionTech kimler Sinovac aşı olmalı? Uzmanlar ne diyor?

    BİONTECH Mİ SİNOVAC FARKI NEDİR?

    İnaktif Aşılar
    -Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.
    -Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.
    -Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.
    -Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.
    -2-8°C'de saklanabilir.
    -Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.
    -Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.
    -Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.

    Mesajcı RNA (mRNA) Aşıları

    -mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.
    -Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.
    -Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.
    -Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.
    -Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.
    -Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.
    -Ülkemizde halen 16 aşıya ilişkin çalışma yürütülmektedir.

        HANGİ AŞI OLUNMALI?

        Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık:
        "Obez kişiler, böbrek rahatsızlığı olan hastalar, şeker hastaları BioNTech, alerjisi olanlar Coronavac aşısını tercih edebilir. BioNTech aşısı immün sistem üzerinde uyarısı daha güçlü, daha kısa sürede yüksek antikor cevabı oluşturuyor. Aşı yapıldıktan bir hafta sonra bağışıklık önemli ölçüde oluşmaya başlıyor. İnaktif olan Coronavac aşısı ise bağışıklık sistemi üzerinde daha zayıf uyarı yapıyor. O nedenle de ikinci dozdan 15 gün sonra etkili bağışıklık gelişiyor. Alerjik bünyesi olanlar Coronavac aşısını seçebilir.

        Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Ben şöyle diyorum, ortada olan bazı veriler var. Pfizer BioNTech aşısı yüzde 94 koruyor. İnaktif aşı bizim Hacettepe'de yüzde 83.5 çıktı. Arada bir böyle fark var. İkincisi etkinlik açısından mutant virüse karşı BioNTech etkinliğini biliyoruz ama diğerinin verisini bilmiyoruz. Güvenlik açısından da şu anda mevcut aşıların hiçbirinin önemli bir etkisi yok. İnsanların içi rahat olsun."
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