BionTech mi, Sinovac mı? Hangi aşı olunmalı? Sinovac ve Pfizer BionTech aşısı arasındaki farklar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Ülkemizde iki çeşit aşının olması vatandaşların kafasını karıştırıyor ve hangisini olması gerektiğini bilmiyor merakla konuyla ilgili bilgileri araştırıyor. Peki kimler BionTech kimler Sinovac aşı olmalı? Uzmanlar ne diyor?
BİONTECH Mİ SİNOVAC FARKI NEDİR?
İnaktif Aşılar
-Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.
-Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.
-Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.
-Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.
-2-8°C'de saklanabilir.
-Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.
-Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.
-Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.
Mesajcı RNA (mRNA) Aşıları
-mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.
-Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.
-Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.
-Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.
-Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.
-Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.
-Ülkemizde halen 16 aşıya ilişkin çalışma yürütülmektedir.