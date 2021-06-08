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    • Güncel
    • 08.06.2021 13:44
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    • 08.06.2021 13:47
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    çöktü mü? Amazon, , ?

    çöktü mü? Amazon, , ? Gündemde sıklıkla araştırılır oldu. Dünya genelinde pek çok siteye girmeye çalışan vatandaşlar hata ekranıyla karşılaşında neler olduğunu merak etmeye başladı. Dünya genelinde yaşanan internet sorunu neden yaşanıyor, çözümü var mı? Gibi sorgulamalar da yapılmaya başlandı. İşte internet sorununa ilişkin son dakika gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Amazon çöktü mü?

    Amazon çöktü mü? Amazon, Reddit, Spotify neden girilmiyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Amazon, Reddit, Spotify gibi yabancı sitelere girmek isteyen internet kullanıcıları karşılaştıkları hata ekranıyla şoke oldu ve neden kaynaklandığını merak etmeye başladı. Dünya genelinde yaşanan son dakika internet sorununa ilikin detaylar haberimizde…

    AMAZON ÇÖKTÜ MÜ?

    Amazon, CNN, Financial Times, New York Times, Bloomberg News, Twitch ve Reddit dahil olmak üzere dünyaca ünlü çok sayıda web sitesi dünya genelinde çöktü.

    BİRÇOK KITADAN KESİNTİ BİLGİSİ GELDİ

    Newsweek'te yer alan habere göre, son bir saatte Avustralya, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ve Çin'den internet kesintisi ile ilgili raporlar geldi.

    ERROR 503 UYARISI

    Bu ülke ve bölgelerdeki internet kullanıcıları, 'Error 503' uyarısı ile karşılaşıyor. Erişilemeyen siteler arasında online alışveriş platformu Amazon, Twitch, Reddit, Spotify ve PayPal de yer aldığı belirtiliyor.

    AMAZON HAKKINDA

    Farklı çeşitlerdeki ürünleriyle internet üzerinden satış hizmeti veren Amazon 5 Temmuz 1994'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle şehrinde kurulmuştur. Amazon adını dünyanın en büyük nehri olan Amazon Nehri'nden alır. Amazon.com, işe önce kitap satarak başlayan bir elektronik ticaret öncüsüdür.
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    Haberler Güncel Amazon çöktü mü? Amazon, Reddit, Spotify neden girilmiyor? Dünya genelinde internet sorunu…