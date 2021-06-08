BİRÇOK KITADAN KESİNTİ BİLGİSİ GELDİ



Newsweek'te yer alan habere göre, son bir saatte Avustralya, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ve Çin'den internet kesintisi ile ilgili raporlar geldi.

ERROR 503 UYARISI



Bu ülke ve bölgelerdeki internet kullanıcıları, 'Error 503' uyarısı ile karşılaşıyor. Erişilemeyen siteler arasında online alışveriş platformu Amazon, Twitch, Reddit, Spotify ve PayPal de yer aldığı belirtiliyor.

AMAZON HAKKINDA

Farklı çeşitlerdeki ürünleriyle internet üzerinden satış hizmeti veren Amazon 5 Temmuz 1994'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle şehrinde kurulmuştur. Amazon adını dünyanın en büyük nehri olan Amazon Nehri'nden alır. Amazon.com, işe önce kitap satarak başlayan bir elektronik ticaret öncüsüdür.