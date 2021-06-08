Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'da at binerek engelleri aştı: Hedefi ları

    Beyin felci hastası , 4 yıl boyunca zorlu eğitim aldı. Engelleri aştı. At yarışında birincilik kürsüsüne çıktı. Hayalinin 'yi larda temsil etmek olduğunu belirten , "Yeteneklerimin çok üstündeyim. Hazırım" diyor.

    Hayata tutundu

    İstanbul'da yüzde 99 Serebral Palsi (beyin felci) hastası olan Alperen Alper (37), hayata atla bağlandı. 'te oturan ve Çekmeköy Anadolu Atlı Spor Kulübü'nde at biniciliğine başlayan , 4 yıl boyunca büyük yol aldı.

    Engelleri aşarak yarışmalara katılmaya başladı. Binicilik Federasyonu tarafından Kemer Country Club'de geçen hafta yapılan ve Türkiye'de ilk kez düzenlenen At Terbiyesi Ligi'ne katıldı. Şampiyonada 1. Ayak yarışı 1. Seviye gün ve final birincisi olarak kürsüye çıktı. Hayalinin Türkiye'yi larda temsil etmek olduğunu söyleyen Alper, "Haftanın 6 günü ata biniyorum, çalışmalarım çok iyi gidiyor. Atlarla olan uyumum engelsiz bir insan gibi. Yeteneklerimin çok üstündeyim. Binicilikte 3 at sürüş stili vardır, ben bunların hepsini yapabiliyorum. Çok çalıştım, çalışmalarımın sonucunda da çok iyi bir at binicisi olduğuma inanıyorum. Bundan sonra da gereken destek verilirse, daha iyi profesyonel bir eğitim ile daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum" diyor...

    HEDEFİ PARALİMPİK OLİMPİYATLARI
    Hayalinin Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu belirten Alper, "Yeteneklerimin çok üstündeyim. Hazırım" diyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Biden dört gözle bekliyor
    Haberler Güncel İstanbul'da Alperen Alper at binerek engelleri aştı: Hedefi paralimpik olimpiyatları