İstanbul'da yüzde 99 Serebral Palsi (beyin felci) hastası olan Alperen Alper (37), hayata atla bağlandı. Pendik'te oturan ve Çekmeköy Anadolu Atlı Spor Kulübü'nde at biniciliğine başlayan Alper, 4 yıl boyunca büyük yol aldı.

Engelleri aşarak yarışmalara katılmaya başladı. Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Kemer Country Club'de geçen hafta yapılan ve Türkiye'de ilk kez düzenlenen At Terbiyesi Ligi'ne katıldı. Şampiyonada 1. Ayak yarışı 1. Seviye gün ve final birincisi olarak kürsüye çıktı. Hayalinin Türkiye'yi paralimpik olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu söyleyen Alper, "Haftanın 6 günü ata biniyorum, çalışmalarım çok iyi gidiyor. Atlarla olan uyumum engelsiz bir insan gibi. Yeteneklerimin çok üstündeyim. Binicilikte 3 at sürüş stili vardır, ben bunların hepsini yapabiliyorum. Çok çalıştım, çalışmalarımın sonucunda da çok iyi bir at binicisi olduğuma inanıyorum. Bundan sonra da gereken destek verilirse, daha iyi profesyonel bir eğitim ile daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum" diyor...

HEDEFİ PARALİMPİK OLİMPİYATLARI

Hayalinin Türkiye'yi paralimpik olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu belirten Alper, "Yeteneklerimin çok üstündeyim. Hazırım" diyor.