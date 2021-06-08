Aşı sırası kimde? 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MHRS, e-Nabız Covid 19 aşı randevusu alma ekranı ile kolayca randevu oluşturabilmek mümkün. Bunun için sıranın sizin yaşınıza inmiş olması ya da öncelik tanınan hizmet sektörlerinde çalışıyor olmanız gerekiyor. Covid 19 aşı randevularına ilişkin merak edilen tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.
AŞI SIRASI KİMDE?
50 yaş üstü korona aşılama uygulaması 1 Haziran'da başladı, MEB açıklaması da geldi, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının aşılanacağı duyuruldu.
40 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?
50 yaş üstü korona aşılama uygulaması 1 Haziran'da başlamıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan aşı takvimine göre, ikinci aşılama aşaması 50 yaş ve üstü ile son bulacak. Takvimin üçüncü aşamasının ise 40-49 yaş grubundakilerin aşılanmasıyla başlayacak.
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.