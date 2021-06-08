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    • Güncel
    • 08.06.2021 12:58
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    • 08.06.2021 12:58
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    Gümdemde tüm illerden vatandaşlar ? ? Sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırmaya başladı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında büyük öneme sahip olan aşılama Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği sıraya göre uygulanıyor. Peki şu hangi yaşa indi? , ile ilgili sorgulamalar da yoğun bir şekilde yapılıyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) da son dakika açıklaması geldi ve öğretmenlerin aşılanmaya başlandığını duyurdu. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Aşı sırası kimde?

    Aşı sırası kimde? 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MHRS, e-Nabız Covid 19 aşı randevusu alma ekranı ile kolayca randevu oluşturabilmek mümkün. Bunun için sıranın sizin yaşınıza inmiş olması ya da öncelik tanınan hizmet sektörlerinde çalışıyor olmanız gerekiyor. Covid 19 aşı randevularına ilişkin merak edilen tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    AŞI SIRASI KİMDE?

    50 yaş üstü korona aşılama uygulaması 1 Haziran'da başladı, MEB açıklaması da geldi, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının aşılanacağı duyuruldu.

    40 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

    50 yaş üstü korona aşılama uygulaması 1 Haziran'da başlamıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan aşı takvimine göre, ikinci aşılama aşaması 50 yaş ve üstü ile son bulacak. Takvimin üçüncü aşamasının ise 40-49 yaş grubundakilerin aşılanmasıyla başlayacak.

    AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

    Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

        MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

        MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

        Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

        TELEFONLA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

        Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

        HAFTA SONU VE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA AŞI RANDEVUSU ALINIR MI?

        Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.

        AŞI ÖNCELİK DURUMU NASIL ÖĞRENİLİR?

        Aşılama işlemleri için sıranın kendisine gelip gelmediğini öğrenmek isteyen kişilerse "aşıla" mobil uygulaması üzerinden ya da 2023'e AŞI boşluk TC KİMLİK NUMARASI boşluk T.C. SERİ NUMARASININ SON 4 HANESİ girilerek SMS atılabilir.
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