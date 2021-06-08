CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde skandal! Deprem toplanma alanı meclisin onayı olmadan satışa çıktı!

4 MECLİS ÜYESİ HİÇ KATILMADI

Uzun zamandır sağlık sorunları nedeniyle meclise katılmayan CHP'li Saffet Onur dışında, Aret Şirin Tatlıdil, Jale Tamşan ve Recai Delibaş ise toplantıya hiç katılmadı.

ALINAN KARAR HUKUKSUZDUR

Sabah'ta yer alan habere göre, MHP'li Meclis üyesinin katılmadığı, Ak Partili Meclis üyelerinin ise oylamadan çıktığı toplantıda, Belediye Kanunun 22. Maddesi'ne göre karar yeter sayısı tamamlanmadığı için Bülent Kerimoğlu'nun aldığı kararın geçersiz olduğu belirtildi.

KORU FLORYA'DA 3 GÜN ÖNCE SATIŞA ÇIKTI

Satış yetkisi alınan kamu arazisinin hemen yan tarafındaki tartışmalı Koru Florya AVM'nin de 4 gün önce satışa çıkarıldığı öğrenilirken, Bakırköy Belediyesi'nin 33 bin metrekare alanı kime satacağı da merak konusu oldu.

'BELEDİYE HİZMET BİNASI YAPILACAK'

Kamu arazisinin satış yetkisini alan Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlıu, sonrasında yaptığı konuşmada ise Kasım 2016'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle temellerini atarak en geç 12 ayda biteceği sözünü verdiği ve aradan geçen 5 yılın ardından geçen ay İBB'nin yapacağını söyleyerek meclisten onay aldığı Osmaniye Mahallesi'nde kaba inşaat halindeki Belediye Hizmet Binası'nı yapacağını söyledi.