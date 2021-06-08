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    • 08.06.2021 17:06
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    sorgulaması gündemde sıklıkla araştırılanlar bilgiler arasında yer alıyor. Kanal D’de uzun zamandır hafta içi her gün gündüz kuşağında Seda Sayan’ın sunuculuğu ile yayınlanan yarışma keyifle izleniyor. Birbirinden iddialı yarışmacılar mutfaktaki performanslarını sergilerken rekabet de yüksek oluyor. İzleyiciler yapılan lezzetlerin tariflerini merak ederek evlerinde denemek istiyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    Ispanaklı mantarlı açık börek tarifi!

    Ispanaklı mantarlı açık börek tarifi! Gelinim Mutfakta lezzetli ve pratik ıspanaklı mantarlı açık börek nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor. Yarışmanın sezon finaline az bir zaman kala yapılan yemeklerin tarifleri izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor ve sevdiklerine yapmak Ispanaklı mantarlı açık börek tarifini ilgiyle araştırıyor. İşte malzemeler ve yapılışı…

    ISPANAKLI MANTARLI AÇIK BÖREK TARİFİ

    Malzemeler:

    Yarım kg Ispanak
    250 gram mantar
    1 adet kuru soğan
    3 adet yumurta
    30 ml zeytinyağı
    5 adet yufka
    200 ml süt

    Yapılışı:

    Öncelikle soğanı küp küp doğrayın ve bir yemek kaşığı yağda pembeleşene kadar kavurun.

    Bu sırada temizlediğiniz mantarları büyük ise 4 parçaya bölerek küçük ise 2 parçaya bölerek doğrayın.

    Sonrasında, kavrulan soğanlara tuz ve karabiber ekleyin.

    Tamamen temizlenen ıspanakları derin bir tencereye koyarak kapağı kapatın ve ocağın altını kısın.

    Sütün içine 2 yumurtayı diğer yumurtanın ise beyazını koyup, geri kalan zeytin yağı ekleyip iyice çırpın.

    Ayrılan yumurtayı ise üzerine sürmek için bir kenarda saklayın.

    Tepsiyi yağlayın. Yufkanın birini en alta serin ve kenarları tepsinin kenarından taşacak şekilde yerleştirin.

        Fırça ile sütlü karışımdan biraz sürün. Sonrasında 2 adet yufkayı parçalara bölerek şekil vererek serin.

        Tekrar sütlü karışımdan bu sefer fazla olacak şekilde ıslatın. Daha sonra ana malzemeleri tamamen yayarak ekleyin.

        Üzerine yufkaları tekrar parçalayarak koyun ve sütlü karışımdan sürün.

        Son olarak koyulan yufkayı şekil vererek düzgün şekilde tüm malzemeleri kapatacak şekilde serin ve kalan sütlü karışımın tamamını üzerine gezdirin ve sarkan yufka kenarları üzerine kapatın.

        180 derecede ısıtılmış fırında altı üstü kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.
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