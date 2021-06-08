Ispanaklı mantarlı açık börek tarifi! Gelinim Mutfakta lezzetli ve pratik ıspanaklı mantarlı açık börek nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor. Yarışmanın sezon finaline az bir zaman kala yapılan yemeklerin tarifleri izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor ve sevdiklerine yapmak Ispanaklı mantarlı açık börek tarifini ilgiyle araştırıyor. İşte malzemeler ve yapılışı…
ISPANAKLI MANTARLI AÇIK BÖREK TARİFİ
Malzemeler:
Yarım kg Ispanak
250 gram mantar
1 adet kuru soğan
3 adet yumurta
30 ml zeytinyağı
5 adet yufka
200 ml süt
Yapılışı:
Öncelikle soğanı küp küp doğrayın ve bir yemek kaşığı yağda pembeleşene kadar kavurun.
Bu sırada temizlediğiniz mantarları büyük ise 4 parçaya bölerek küçük ise 2 parçaya bölerek doğrayın.
Sonrasında, kavrulan soğanlara tuz ve karabiber ekleyin.
Tamamen temizlenen ıspanakları derin bir tencereye koyarak kapağı kapatın ve ocağın altını kısın.
Sütün içine 2 yumurtayı diğer yumurtanın ise beyazını koyup, geri kalan zeytin yağı ekleyip iyice çırpın.
Ayrılan yumurtayı ise üzerine sürmek için bir kenarda saklayın.
Tepsiyi yağlayın. Yufkanın birini en alta serin ve kenarları tepsinin kenarından taşacak şekilde yerleştirin.