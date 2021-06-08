Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.06.2021 06:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2021 06:52
    ABONE OL

    Son dakika: 'da PKK operasyonu! İlçesi HDP Eş Başkanı gözaltına alındı

    Son dakika haberleri... 'da terör örgütü PKK'ya yönelik 7 ilçedeki 12 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, İlçesi HDP Eş Başkanı gözaltına alındı.

    İstanbul'da PKK operasyonu! HDP'li başkan gözaltına alındı

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK yapılanmasının faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla başta olmak üzere 8 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

    12 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyona özel timler de destek verdi. Adreslere baskın yapan terörle mücadele ekipleri, uzun süre arama yaptı. Aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı.

    Operasyonda, gözlatına alınanlar arasında Eş Başkanı de bulunuyor.

    SOKAK YAPILANMASI
    Operasyon kapsamında 'nda da bir adrese terörle mücadele ekipleri tarafından baskın yapıldı. Baskında adreste arama yapan polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin örgütün sokak yapılanması içinde olduğu belirtildi. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Davutoğlu, AK Parti ile Erdoğan arasındaki bağı kesmek istesi
    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da PKK operasyonu! Beyoğlu İlçesi HDP Eş Başkanı Mehmet Sait Bor gözaltına alındı