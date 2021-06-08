Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü olan PTT merkezleri pandemiyle mücadele sürecinde belli şubeleriyle ve belli saat aralığında hizmet veriyordu. Haziran ayı kademeli normalleşmenin yaşandığı şu günlerde tüm illerden binlerce vatandaş işlerini mesai saatlerinde halledebilmek için PTT çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu Cumartesi-Pazar PTT açık mı? İşte 2021 PTT şubeleri çalışma saatleri!