Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü olan PTT merkezleri pandemiyle mücadele sürecinde belli şubeleriyle ve belli saat aralığında hizmet veriyordu. Haziran ayı kademeli normalleşmenin yaşandığı şu günlerde tüm illerden binlerce vatandaş işlerini mesai saatlerinde halledebilmek için PTT çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu Cumartesi-Pazar PTT açık mı? İşte 2021 PTT şubeleri çalışma saatleri!
PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK? ÖĞLE ARASI KAÇTA?
Yeni kademeli normalleşme döneminde de postaneler 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor olacaklar. 12.30'da ise öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır.
PTT HAFTA SONU CUMARTESİ VE PAZAR AÇIK MI?
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Merkez PTT şubeleri dışında cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri pazar günleri kapalıdır.
Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.