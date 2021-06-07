2021 LGS İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları! İkametgahlarına en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapacak olan öğrenciler MEB üzerinden tercih kılavuzlarının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Balıkesir, Kütahya, Bursa, Edirne, Konya, Kayseri ve diğer illerdeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2021 yılında kaç olacak? 2021 yılı için puanlamalar henüz açıklanmasa da, haberimizden 2020 yılı lise taban puanlarına ulaşabilir ve sorgulama yapabilirsiniz.