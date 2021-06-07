Van'da silah mühimmat ve 52 kilo esrar ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkale Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Başkale Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerimizce Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsal alanında müşterek yapılan arazi taramasında 2 jelikan bidon içerisinde; 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet Kaleşnikof şarjörü, 1 adet gece görüş dürbünü, 191 adet 7.62 mm AK-47 Kaleşnikof fişeği, 50 parça halinde toplam 52 kilogram 442 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.