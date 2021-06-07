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    • 07.06.2021 12:56
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    LGS 2021 nitelikli okullar yüzdelik dilimleri- Fen liseleri taban puanları! Taban-tavan puanına göre not hesaplama!

    2021 LGS nitelikli okullar yüzdelik dilimleri puanları! tarafından düzenlenen 6 Haziran Pazar günü 81 il genelinde yapıldı. Sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarı meb.gov.tr üzerinden paylaşıldı. Bu noktada, sınava katılan milyonlarca öğrenci liselerin taban- tavan puanlarını, yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. LGS nakil başvurularında hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuruları alınacak. Peki, puana göre not hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    LGS 2021 nitelikli okullar yüzdelik dilimleri- taban puanları!

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2021 LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü 81 il genelinde yapıldı. Öğrenciler sayısaldan 40, sözelden 50, olmak üzere toplam 90 soru cevapladı. LGS sınavı sonuçları ise 30 Haziran'da erişime açılacak. Bu noktada, sınava katılan milyonlarca öğrenci liselerin taban- tavan puanlarını, yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Peki, 2021 LGS taban puana göre not hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!

    LGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

    MEB tarafından 2021 LGS tercih kılavuzu şu anda erişime açılmamıştır. Erişime açılınca bilgler haberimizde yer olacaktır.

    2021 LGS TABAN PUANA GÖRE NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih yapacak olan öğrenciler, LGS puanını hesaplamaya çalışıyor. İşte 2020 LGS kılavuzuna göre, LGS sınav puanı hesaplama yöntemi...

    Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

    a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.



    b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

    c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

    ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

    d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.


        e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

        2020 LGS FEN LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ

        İSTANBUL

        İZMİR

        ANKARA
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            Haberler Güncel LGS 2021 nitelikli okullar yüzdelik dilimleri- Fen liseleri taban puanları! Taban-tavan puanına göre not hesaplama!