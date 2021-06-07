MSB: Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görevli kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Tespit edilen tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hale getirildi" denildi.
Hatay Reyhanlı'da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Tespit edilen tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/5RaKYKEAYN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2021