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    • Güncel
    • 07.06.2021 15:54
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    • 07.06.2021 15:54
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    MSB: Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel girişinin kapatılarak, kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

    Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görevli kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Tespit edilen tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hale getirildi" denildi.

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    Haberler Güncel MSB: Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi