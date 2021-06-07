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    • 07.06.2021 16:30
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    Sınavsız öğrenci alan liseler 2021: 'ye girmeden liseye gidilebilir mi? ?

    2021 sınavı 6 Haziran Pazar günü 81 il genelinde yapıldı. Sınav sonuçlarının 30 Haziran tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Bu süreçte adaylar hayalindeki liseye gidebilmek için tercih yapmaya başlayacak. Bu noktada sınava girmeden liseye yerleşmek isteyen 8. sınıf mezunları ' Sorusunun cevabını araştırıyor. 'nın (MEB) getirdiği yeni sistem adrese göre liselere kayıt yapılabiliyor. ? İşte sınavsız öğrenci alan liselerin listesi!

    takvim.com.tr
    Sınavsız öğrenci alan liseler: LGS'ye girmeden liseye gidilebilir mi?

    LGS'ye girmeden liseye gitmek mümkün mü? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 81 ilde 6 Haziran Pazar günü LGS sınavı yapıldı. Sınava katılmayan 8. sınıf mezunları 'LGS'ye katılmayan öğrenciler hangi liseye gidebilir?' Sorusunun cevabını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) getirdiği yeni sistem adrese göre liselere kayıt yapılabiliyor. Adrese dayalı lise tercihi nasıl yapılır? İşte sınavsız öğrenci alan liselerin listesi!

    LGS'YE GİRMEDEN HANGİ LİSEYE GİDİLİR 2021?

    Öğrencilerin LGS'ye katılma gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Öğrenciler için sınavlı ve sınavsız iki yol bulunmaktadır. LGS'ye giren öğrenciler Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara yerleşebiliyor. Sınava girmeyen öğrenciler de sınavsız yani okul puanıyla adreslerine en yakın okula kayıt yapabiliyor.

    LGS sınav puanıyla öğrenci, 10 okul için tercihte bulunabiliyor. LGS'ye katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmıyor. Öğrenciler sınava girmeden en yakın okul için Yerel Yerleştirme ile tercih yapabiliyor.

    SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER

    LGS'ye katılıp ancak bu yıl istediği okula yerleşemeyen ve sınavsız okula giren öğrenciler bir yıl sonrasında sınavla öğrenci alan okula gidebilmektedir. Öğrenciler merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 9 uncu sınıf sonuna kadar geçiş yapabilmektedir. Ancak geçiş yapabilmek için öğrencinin sınav puanının olması şart.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde "Önceki yıllarda 8 inci sınıfı bitiren, herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin ikamet adreslerine uygun kontenjanı bulunan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine varsa merkezi yerleştirme puanları da dikkate alınarak kayıtları yapılır." şeklinde bilgi yer alıyor.

        Sınavsız alan liselerin kaç ortalamayla aldığı okuldan okula göre farklılık gösterebiliyor. Sınavsız öğrenci alan okullar belirlenen kontenjanlarına başvuru yapan öğrencilerden en son yerleşen öğrenci okulun sınavsız yerleştirme puanını belirlemektedir.

        Adrese dayalı lise sorgulama işlemine, ileriki tarihlerde yayımlanacak sınavsız okul boş kontenjan bilgileri üzerinden kolayca erişilebilecek.

        Adrese dayalı lise sorgulama için öğrenci kimlik numarası ve okul numarası önem arz ediyor.

        Bu aşamaların ardından il ve ilçe bilgileri giriliyor, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Meslek Programı seçeneklerinden birisi işaretleniyor.

        Kayıt alanı aracılığıyla, kayıt alanındaki, komşu kayıt alanındaki ve kayıt alanı dışındaki okullar görüntülenebiliyor.

        LGS ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?

        Sınavsız öğrenci alan okullara lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekiyor. Ardından "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih yapabilirsiniz. Bu tercih sisteminde en fazla 10 okul tercih edilebilecek.
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