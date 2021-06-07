LGS'ye girmeden liseye gitmek mümkün mü? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 81 ilde 6 Haziran Pazar günü LGS sınavı yapıldı. Sınava katılmayan 8. sınıf mezunları 'LGS'ye katılmayan öğrenciler hangi liseye gidebilir?' Sorusunun cevabını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) getirdiği yeni sistem adrese göre liselere kayıt yapılabiliyor. Adrese dayalı lise tercihi nasıl yapılır? İşte sınavsız öğrenci alan liselerin listesi!
LGS'YE GİRMEDEN HANGİ LİSEYE GİDİLİR 2021?
Öğrencilerin LGS'ye katılma gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Öğrenciler için sınavlı ve sınavsız iki yol bulunmaktadır. LGS'ye giren öğrenciler Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara yerleşebiliyor. Sınava girmeyen öğrenciler de sınavsız yani okul puanıyla adreslerine en yakın okula kayıt yapabiliyor.
LGS sınav puanıyla öğrenci, 10 okul için tercihte bulunabiliyor. LGS'ye katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmıyor. Öğrenciler sınava girmeden en yakın okul için Yerel Yerleştirme ile tercih yapabiliyor.
SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER
LGS'ye katılıp ancak bu yıl istediği okula yerleşemeyen ve sınavsız okula giren öğrenciler bir yıl sonrasında sınavla öğrenci alan okula gidebilmektedir. Öğrenciler merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 9 uncu sınıf sonuna kadar geçiş yapabilmektedir. Ancak geçiş yapabilmek için öğrencinin sınav puanının olması şart.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde "Önceki yıllarda 8 inci sınıfı bitiren, herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin ikamet adreslerine uygun kontenjanı bulunan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine varsa merkezi yerleştirme puanları da dikkate alınarak kayıtları yapılır." şeklinde bilgi yer alıyor.