Hamileyken koronavirüse yakalandı tam 70 gün savaştı: Hastalığı yenerek doktorları bile şaşırttı

Doktorların "Her şeye hazırlıklı olun" dediği genç kadın için son umut olan yaşam destek cihazı ECMO'nun denenmesine karar verildi. Bunun için İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile iletişime geçildi. İstanbul'dan bir ekip, Tekirdağ'a gitti.