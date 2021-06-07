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    Hamileyken koronavirüse yakalandı tam 70 gün savaştı: Hastalığı yenerek doktorları bile şaşırttı

    , hamileyken COVİD-19'a yakalandı. Sezaryenle dünyaya getirdiği bebeğini hiç kucağına alamadı. 40 gün yaşam destek ünitesine bağlı kaldı. Hastalığı yenerek bir mucizeye imza attı.

    40 kere maşallah
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    Tekirdağ Çerkezköy'de yaşayan İsminaz Kılıçarslan (30), 37 haftalık hamileydi.

    19 Mart'ta kontrole gittiğinde COVİD-19 yakalandığını öğrendi. Hemen hastaneye yatırıldı, bebeği Kumsal ise sezaryenle dünyaya geldi. Doğumun ardından durumu ağırlaşan İsminaz, entübe edildi.

    Doktorların "Her şeye hazırlıklı olun" dediği genç kadın için son umut olan yaşam destek cihazı ECMO'nun denenmesine karar verildi. Bunun için İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile iletişime geçildi. İstanbul'dan bir ekip, Tekirdağ'a gitti.

        "ÖLÜMDEN DÖNDÜM"


        Yaşam destek ünitesine bağlanan İsminaz, ailesinden 170 kilometre uzaklıktaki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. 40 gün ölüm kalım savaşı verdi.

        Hayata sımsıkı sarılarak toplamda 70 günlük mücadele ile hastalığı yendi. Bebeğini aylar sonra kucağına alabildi. "ECMO cihazına bağlıyken mikrop kapar diye saçlarımı kesmişler. Bebeğim 2 ayını bitirdi, üç aydan gün aldı. Onun kokusunu bile daha hiç içime çekemedim. Ölümden döndüm" dedi.
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        Haberler Güncel Hamileyken koronavirüse yakalandı tam 70 gün savaştı: Hastalığı yenerek doktorları bile şaşırttı