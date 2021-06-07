Hamileyken koronavirüse yakalandı tam 70 gün savaştı: Hastalığı yenerek doktorları bile şaşırttı

Tekirdağ Çerkezköy'de yaşayan İsminaz Kılıçarslan (30), 37 haftalık hamileydi.
19 Mart'ta kontrole gittiğinde COVİD-19 yakalandığını öğrendi. Hemen hastaneye yatırıldı, bebeği Kumsal ise sezaryenle dünyaya geldi. Doğumun ardından durumu ağırlaşan İsminaz, entübe edildi.
Doktorların "Her şeye hazırlıklı olun" dediği genç kadın için son umut olan yaşam destek cihazı ECMO'nun denenmesine karar verildi. Bunun için İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile iletişime geçildi. İstanbul'dan bir ekip, Tekirdağ'a gitti.