Van'ın Başkale ilçesinde Eren-1 operasyonları kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildiği bildirildi.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Eren-1 operasyonları kapsamında, Başkale ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 makineli tüfek, 1 roketatar silahı, 10 roketatar mühimmatı, 12 uçaksavar mühimmatı, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 8 roketatar sevk fişeği ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiği ifade edildi.
İşte konuya ilişkin yapılan o açıklama;
Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van Başkale kırsalında gerçekleştirilen operasyonda;— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) June 7, 2021
✔️1 makineli tüfek,
✔️1 roketatar silahı,
✔️10 roketatar mühimmatı,
✔️12 uçaksavar mühimmatı,
✔️5 EYP düzeneği,
✔️8 roketatar sevk fişeği ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirilmiştir. pic.twitter.com/rDKmyxNkiY