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    • 07.06.2021 17:39
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    'de PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

    , 'ın ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik icra edilen Eren-1 operasyonları kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel malzemenin ele geçirildiğini duyurdu.

    Van'da PKK'ya ağır darbe!

    Van'ın Başkale ilçesinde Eren-1 operasyonları kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildiği bildirildi.

    Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Eren-1 operasyonları kapsamında, Başkale ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 makineli tüfek, 1 roketatar silahı, 10 roketatar mühimmatı, 12 uçaksavar mühimmatı, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 8 roketatar sevk fişeği ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiği ifade edildi.



    İşte konuya ilişkin yapılan o açıklama;
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