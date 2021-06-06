Bursa lise taban puanları 2021! Bursa lise LGS taban puanları yüzdelik dilimleri nasıl?

Bursa lise taban puanları 2021! Bursa lise taban puanları yüzdelik dilimleri nasıl? Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci LGS sınavına giriş yaptı. Sınavın ardından öğrencilerin merak ettiği konunun başında ise lise taban puanları geliyor. Bursa'da yaşayan öğrenciler de Bursa lise taban puanları yüzdelik dilimler 2021 hakkında araştırma yapıyor. İşte, Bursa lise LGS taban puanları!
BURSA LİSE TABAN PUANLARI 2021!
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 489,6175 0,36 0,01
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 484,7221 0,68 0,01
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 473,8224 1,62 0,68
BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 463,5970 2,69 0,98
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 457,4794 3,42 0,31
BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 454,1081 3,84 0,74
BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 453,5913 3,9 1,64
BURSA / YILDIRIM / Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 444,6929 5,12 0,8
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 443,9642 5,23 0,95
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 439,7778 5,83 1,21
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 270 439,1646 5,92 2,87
BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 437,0703 6,24 2,96
BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 430,5399 7,26 3
BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 428,7150 7,55 0,26
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 240 420,5651 8,92 3,74
BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 418,6912 9,26 0,84
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 418,6862 9,26 3,78
BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 403,5021 12,13 2,17
BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 388,9331 15,33 5,76
BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 387,2542 15,72 1,57
BURSA / İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 385,8810 16,05 5,94
BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 385,4534 16,15 9,26
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 381,4899 17,11 5,08
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 376,1952 18,46 11,05