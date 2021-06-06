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    • 06.06.2021 18:12
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    2021! Bursa lise (LGS) taban puanları yüzdelik dilimleri nasıl?

    2021 kaç? i nasıl? LGS sınavının sona ermesinin ardından, öğrenciler ve veliler yaşadıkları illerde liselerin kaç puanla öğrenci alacağını merak ediyor. Peki; 2021 Bursa lise taban puanları kaç? yüzdelik dilimler nasıl? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Bursa lise taban puanları 2021! Bursa lise LGS taban puanları yüzdelik dilimleri nasıl?

    Bursa lise taban puanları 2021! Bursa lise taban puanları yüzdelik dilimleri nasıl? Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci LGS sınavına giriş yaptı. Sınavın ardından öğrencilerin merak ettiği konunun başında ise lise taban puanları geliyor. Bursa'da yaşayan öğrenciler de Bursa lise taban puanları yüzdelik dilimler 2021 hakkında araştırma yapıyor. İşte, Bursa lise LGS taban puanları!

    BURSA LİSE TABAN PUANLARI 2021!

    BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 489,6175 0,36 0,01
    BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 484,7221 0,68 0,01
    BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 473,8224 1,62 0,68
    BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 463,5970 2,69 0,98
    BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 457,4794 3,42 0,31
    BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 454,1081 3,84 0,74
    BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 453,5913 3,9 1,64
    BURSA / YILDIRIM / Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 444,6929 5,12 0,8


    BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 443,9642 5,23 0,95
    BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 439,7778 5,83 1,21
    BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 270 439,1646 5,92 2,87
    BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 437,0703 6,24 2,96
    BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 430,5399 7,26 3

    BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 428,7150 7,55 0,26
    BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 240 420,5651 8,92 3,74
    BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 418,6912 9,26 0,84
    BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 418,6862 9,26 3,78
    BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 403,5021 12,13 2,17
    BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 388,9331 15,33 5,76


    BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 387,2542 15,72 1,57
    BURSA / İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 385,8810 16,05 5,94
    BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 385,4534 16,15 9,26
    BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 381,4899 17,11 5,08
    BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 376,1952 18,46 11,05

        BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 362,3829 22,31 6,9
        BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 348,9915 26,5 8,5
        BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 344,8935 27,87 14,79
        BURSA / NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 339,1626 29,85 10,61
        BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 338,0310 30,25 16,98
        BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 330,5452 32,92 15,09


        BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 326,5838 34,39 15,69
        BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 324,2369 35,29 14,1
        BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 322,2512 36,06 15,31
        BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 314,3885 39,14 17,09
        BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 313,5440 39,49 13,97
        BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 309,86 40,98 20,92
        BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 304,4516 43,22 21,48

        BURSA / GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 296,8881 46,46 4,1
        BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 293,5350 47,9 8,36
        BURSA / NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 291,9780 48,6 9,73
        BURSA / YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 289,6222 49,63 23,43
        BURSA / OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 288,6896 50,05 24,1
        BURSA / ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 285,3538 51,52 18,55
        BURSA / OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 284,4670 51,92 20,59
        BURSA / NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 284,0019 52,13 30,88


        BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 281,0296 53,47 12,5
        BURSA / KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 280,2513 53,83 10,86
        BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 279,4768 54,17 32,3
        BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 278,1807 54,76 26,54
        BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 274,6329 56,39 33,84
        BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 273,5026 56,91 26,41
        BURSA / GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 267,4058 59,77 32,16
        BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 254,2754 65,95 11,68
        BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 253,2181 66,45 17,86
        BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 252,3849 66,84 20,56
        BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 245,0004 70,38 28,77

        BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 241,9506 71,84 21,85
        BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 235,5501 74,92 34,97
        BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 226,7001 79,26 32,48
        BURSA / GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 218,7724 83,13 31,11
        BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 201,6210 90,91 44,29
        BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 188,6477 95,45 5
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