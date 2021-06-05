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    • 06.06.2021 07:08
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    Genel Başkanı ile 2019'daki ortaklığı itiraf edip tavsiyede bulundu: HDP 2023'te aday çıkarmalı

    haberi... Genel Başkanı , katıldığı canlı yayında 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Seçimde 'ye "Aday çıkarın" tavsiyesinde bulunan Akşener, 2019'daki yerel seçimlerde de HDP ile ortaklık yapıldığını itiraf etti.

    Akşener HDP'ye yol gösterdi: 2023'de aday çıkarsınlar
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    Genel Başkanı , CHP'nin yayın organı olan 'de katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili konuştu.

    "ORTAK ADAYIN FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM"
    Gelecek seçimlere nasıl bir ittifakla gidileceğini zamanın göstereceğini ifade eden Akşener, "Ben 24 Hazirandaki tecrübeme dayanarak, ülkenin nefes almasına engel olacak bir tutumda bulunmam. Ama o tecrübeden çıkardığım bir tecrübe var benim de önerdiklerim var. Biz bu konuda bir şey konuşmadık. Benim önerim şu; gördüğüm şu oldu ortak bir adayla gidilmenin faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.

    "HDP KENDİ AYRI ADAY ÇIKARMALIDIR"
    2019 yerel seçimlerinde ile yaptıkları ittifakı "stratejik çalışma" olarak nitelendiren Akşener, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı tek aday çıkarmalı ve HDP kendi ayrı aday çıkarmalıdır" şeklinde konuştu.

    HDP DE "ORTAK ADAY" DEMİŞTİ
    Millet İttifakı'nın 2019 yılındaki yerel seçimlerdeki ittifak ortağı HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 'ortak aday' vurgusu yapmıştı. Muhalefet ile ortak aday çıkarmanın iyi bir seçenek olduğunu vurgulayan Sancar, "İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır" demişti.

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