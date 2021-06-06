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    • 06.06.2021 10:10
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    ! Haziran ayı ödemeleri hesaplara yatıyor

    haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı , yükseköğrenim öğrencilerinin haziran ayı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

    Bakan duyurdu! Haziran ayı ödemeleri hesaplara yatıyor

    Gençlik ve Spor Bakanı , yükseköğrenim öğrencilerine haziran ayı ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, haziran ayı burs ve kredi ödemelerine başladı.

    Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6 Haziran itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Kasapoğlu, 6-10 Haziran tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

    TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Haziran, "2" olanlar 7 Haziran, "4" olanlar 8 Haziran, "6" olanlar 9 Haziran, "8" olanlar 10 Haziran'da ödemelerini alabilecek.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatıyor