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    • 06.06.2021 11:23
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    Son dakika: Toplantısı'nda tarih değişikliği!

    Son dakika haberleri... Toplantısının tarihi nedeniyle öne çekildi. Buna göre kabine 10 Haziran Perşembe günü toplanacak.

    Kabine Toplantısı'nda tarih değişikliği!

    si, 10 Haziran Perşembe günü Başkan başkanlığında toplanacak.

    Başkan Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak 'ne katılmak üzere 'nın başkenti 'e gidecek.

    İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.

    SALGINDA SON DURUM ELE ALINACAK
    'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi corona virüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Covid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

    Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.

    Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

    NATO LİDERLER ZİRVESİ
    Başkan Erdoğan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda 14 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde ile görüşmesi planlanıyor.

    Erdoğan'ın zirveye katılacak diğer liderlerle ikili görüşmeleri de öngörülüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda tarih değişikliği!