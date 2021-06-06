İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları 2021! Hangi liseye kaç puanla girilir?

İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları 2021! LGS sınavında milyonlarca öğrenci başarılı olmak için ter dökerken, hangi liseye kaç puanla girilir sorusu da gündemin ilk sırasına yerleşti. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde de liselerin kaç puanla öğrenci aldığı arama motorlarında sorgulanıyor. 2021 yılı için puanlamalar henüz açıklanmasa da, haberimizden 2020 yılı lise taban puanlarına ulaşabilir ve sorgulama yapabilirsiniz. İşte; 2021 İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları!
İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI!
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 100 500 0,01 0,01
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 180 497,41 0,06 0,01
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 494,82 0,11 0,01
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 494,57 0,11 0,01
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 493,4 0,2 0,01
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 492,39 0,25 0,01
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 180 489,67 0,34 0,06
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 487,97 0,46 0,11
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 484,38 0,7 0,11
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 482,66 0,84 0,26
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 480,84 1 0,11
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 480,37 1,04 0,34
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 478,76 1,17 0,01
İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 477,58 1,26 0,32
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 477,36 1,29 0,34
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 477,23 1,3 0,09
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 476,41 1,37 0,39
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 475,41 1,47 0,68
İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 475 1,5 0,3
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 30 472,34 1,77 1,41
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 470,86 1,93 0,25
İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 470,1 1,99 1,37
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 469,51 2,06 0,39
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 467,44 2,26 1,32
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 467,22 2,29 0,63
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 465,87 2,44 1,5
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 465,61 2,46 0,63
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 464,38 2,6 0,46
İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 464,14 2,63 1,08
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 463,5 2,69 1,14
İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 463,26 2,73 0,68
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 30 461,72 2,91 0,57
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 461,49 2,94 1,48
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 461,27 2,96 1,11
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 460,79 3,02 1,57
İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 458,65 3,27 1,66
İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 90 458,61 3,27 0,11
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 458,12 3,34 1,01
İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 456,85 3,49 1,41
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 456,6 3,53 1,41
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 60 456 3,6 1,05