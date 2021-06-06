İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları 2021! Hangi liseye kaç puanla girilir?

İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları 2021! LGS sınavında milyonlarca öğrenci başarılı olmak için ter dökerken, hangi liseye kaç puanla girilir sorusu da gündemin ilk sırasına yerleşti. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde de liselerin kaç puanla öğrenci aldığı arama motorlarında sorgulanıyor. 2021 yılı için puanlamalar henüz açıklanmasa da, haberimizden 2020 yılı lise taban puanlarına ulaşabilir ve sorgulama yapabilirsiniz. İşte; 2021 İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları!