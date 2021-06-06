"MAHALLEMİZE DAHA İYİ HİZMET EDECEK OLAN KAZANSIN"

Oyunu kullanan adaylardan Abdülkadir Sofuoğulları ise, "Bu yarışta biz de varız. Oyumuzu kullanmaya geldik. İnşallah iyi olan değil de mahallemize daha iyi hizmet edecek olan kazanır. İnşallah bu süreçte de iyi olan biz olacağız" dedi.

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