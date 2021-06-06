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    • 06.06.2021 08:58
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    Başkan Erdoğan 'ye girecek öğrencilere başarı diledi

    Başkan Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında yapılan sınava girecek yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenciye sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla başarı diledi.

    Başkan Erdoğan'dan LGS'ye girecek öğrencilere başarı dileği

    Başkan , Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

    Başkan Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç kardeşim, birazdan yapılacak olan LGS'de sizlere başarılar dilerim. İnşallah başaracaksınız ve başarılarınızla ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

    Velilere de seslenen Erdoğan, şunları kaydetti: "Değerli velilerimiz, evlatlarımızın gireceği sınavda sonuç ne olursa olsun onlara destek olmayı sürdürelim. Sınavın hepimiz için hayırlı olmasını dilerim."

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