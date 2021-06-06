"Kule ve gövde bölmeleri için tehdit analizine göre farklı konfigürasyonlarda geliştirilen zırh paketi, halen dünya ordularındaki Leopard 2A4 tanklarında kullanılan en etkin balistik korumaya sahip. Yerli ve milli sistemlerle modernize edilen tanklar 'Mehmetçik'in hizmetinde."

1️⃣ KKK envaneterindeki #Leopard 2A4 tanklarının modern muharebe ortamına uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmamız kapsamında @roketsan'daki Balistik Koruma Merkezinde tasarlanıp üretilen zırh paketinin seri üretimine geçtik ve tanklara entegrasyonuna başladık.



➡️ @aselsan pic.twitter.com/ZpZDCX43n1 — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 6, 2021