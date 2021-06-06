AÖF final sınavı öğrenci giriş ekranı! Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üniversite eğitimini açık öğretim olarak okuyan binlerce öğrenci Anadolu Üniversitesi çevrimiçi sınavlarına katılım gösteriyor. Sınavlar devam ederken henüz katılmamış olanlar giriş ekranını merak ederek araştırır oldu. İşte AÖF final sınavına dair tüm bilgiler…
AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ EKRANI
2.ve 6.yarıyıl derslerinin sınavları 29-30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.4.ve 8.yarıyıl derslerinin sınavları 5-6-7 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. AÖF sınavlarına "esinav.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.
AÖF ONLİNE SINAVLARDA KOPYAYA KARŞI ÖNLEM ALINDI
Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.
Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.