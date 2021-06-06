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    • 06.06.2021 15:43
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    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında AÖF final sınavı öğrenci giriş ekranı yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle online olarak gerçekleşen Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi sınavlarında binlerce öğrenci ter döküyor ve başarılı not almak için uğraşıyor. İyi not alırsa mezun olacaklar ise daha heyecanlı, peki Anadolu Üniversitesi final sınavına nasıl ve nereden giriş yapılıyor? ? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    AÖF final sınavı öğrenci giriş ekranı!

    AÖF final sınavı öğrenci giriş ekranı! Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üniversite eğitimini açık öğretim olarak okuyan binlerce öğrenci Anadolu Üniversitesi çevrimiçi sınavlarına katılım gösteriyor. Sınavlar devam ederken henüz katılmamış olanlar giriş ekranını merak ederek araştırır oldu. İşte AÖF final sınavına dair tüm bilgiler…

    AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ EKRANI

    2.ve 6.yarıyıl derslerinin sınavları 29-30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.4.ve 8.yarıyıl derslerinin sınavları 5-6-7 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. AÖF sınavlarına "esinav.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.

    AÖF ONLİNE SINAVLARDA KOPYAYA KARŞI ÖNLEM ALINDI

    Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.

    Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

    Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.

        Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilir. Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye aittir.

        Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlüler yüz yüze ortamda 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde sınava girecektir.

        AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

        Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek. sonuç tarihi ise henüz belli olmadı.
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