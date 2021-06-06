Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilir. Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye aittir.

Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlüler yüz yüze ortamda 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde sınava girecektir.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?



Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek. sonuç tarihi ise henüz belli olmadı.