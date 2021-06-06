2021 LGS sınavında devlet 100 puan veriyor mu? LGS puan hesaplama! Liselere geçiş sınavı değerlendirmesi nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl gerçekleştirilen sınavda hayalini kurduğu okulda eğitim görmek isteyen milyonlarca genç ter döktü. Peki MEB liselere geçiş sınavı puan hesaplaması nasıl yapılıyor?
2021 LGS DEVLET 100 PUAN VERİYOR MU?
LGS'de soruların tamamını doğru cevaplayan bir öğrenci toplam 500 tam puan alıyor. LGS'de devlet 100 puan veriyor mu sorusunun yanıtı merak edilse de böyle bir durum söz konusu değil.
LGS PUANINA OKUL PUANI EKLENECEK Mİ?
2020 yılında yapılan sınavda LGS puan hesaplamasında okul notu kullanılmadı. Ortaokul Başarı Puanı (OBP) sınavda değerlendirmeye alınmadı. 2021 yılı için de durumun aynı olması bekleniyor.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.