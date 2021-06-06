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    • 06.06.2021 19:27
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    ? LGS puan hesaplama! nasıl yapılır?

    ? LGS puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? Sorularının cevapları sıklıkla sorgulanmaya başlandı. İyi bir okulda eğitim görmek isteyenler bugün liselere geçiş sınavına katıldı ve 90 soruyu belirlenen süre içerisinde cevapladı. Sınavın sona ermesinden sonra özellikle puan hesaplamasının nasıl yapıldığı merak edilirken bir yandan da nasıl yapılır? Sorgulaması yapılmaya başlandı. İşte konuya dair detaylar…

    takvim.com.tr
    2021 LGS sınavında devlet 100 puan veriyor mu?

    2021 LGS sınavında devlet 100 puan veriyor mu? LGS puan hesaplama! Liselere geçiş sınavı değerlendirmesi nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl gerçekleştirilen sınavda hayalini kurduğu okulda eğitim görmek isteyen milyonlarca genç ter döktü. Peki MEB liselere geçiş sınavı puan hesaplaması nasıl yapılıyor?

    2021 LGS DEVLET 100 PUAN VERİYOR MU?

    LGS'de soruların tamamını doğru cevaplayan bir öğrenci toplam 500 tam puan alıyor. LGS'de devlet 100 puan veriyor mu sorusunun yanıtı merak edilse de böyle bir durum söz konusu değil.

    LGS PUANINA OKUL PUANI EKLENECEK Mİ?

    2020 yılında yapılan sınavda LGS puan hesaplamasında okul notu kullanılmadı. Ortaokul Başarı Puanı (OBP) sınavda değerlendirmeye alınmadı. 2021 yılı için de durumun aynı olması bekleniyor.

    LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

    a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

    b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

    c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

        ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

        d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir al ttestin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dahil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

        ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavıiptal edilen öğrencileriçin MSP hesaplanmaz.

        Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2'de verilmiştir.
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