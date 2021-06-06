Erzincan Kemaliye'deki Taş Yolu çok sayıda tünel, viraj ve keskin uçurumları ile nefes kesti. Yöre sakinlerinin mücadelesi ve devlet desteğiyle 132 yılda yapılan yol dünyanın en zorlu yolları arasında gösterildi.

Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri düzenlenen Kemaliye, yürüyüş ya da araçla zorlu yolculuk yaparak macera yaşamak isteyenleri de cezbetti. Kemaliye Doğa Sporları Kulübü Başkanı Dilşat Özpan "Taş Yolu'na gelen ziyaretçilerimiz burada motosiklet, bisiklet ve araçlarıyla safari yapıyor" dedi.