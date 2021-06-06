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    'deki Taş Yolu dünyanın en zorlu yolları arasında yer aldı

    'deki Taş Yolu çok sayıda tünel, viraj ve keskin uçurumları ile nefes kesti. Yöre sakinlerinin mücadelesi ve devlet desteğiyle 132 yılda yapılan yol dünyanın en zorlu yolları arasında gösterildi.

    Yürek dayanmaz

    Erzincan 'deki Taş Yolu çok sayıda tünel, viraj ve keskin uçurumları ile nefes kesti. Yöre sakinlerinin mücadelesi ve devlet desteğiyle 132 yılda yapılan yol dünyanın en zorlu yolları arasında gösterildi.

    Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri düzenlenen Kemaliye, yürüyüş ya da araçla zorlu yolculuk yaparak macera yaşamak isteyenleri de cezbetti. Başkanı "Taş Yolu'na gelen ziyaretçilerimiz burada motosiklet, bisiklet ve araçlarıyla safari yapıyor" dedi.

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    Haberler Güncel Erzincan Kemaliye'deki Taş Yolu dünyanın en zorlu yolları arasında yer aldı