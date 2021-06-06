Covid-19 ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme başladı: Vatandaş sokakları doldurdu

Türkiye'de devlet millet el ele verdi. Coronavirüs'e karşı örnek bir mücadele gösterdi. Hem alınan tedbirler hem de hızlı aşılama sayesinde vaka sayıları hızla geriledi.

Pozitif hasta sayısı 6 binlere, can kaybı ise 92'e indi. Gerçekleşen bu olumlu tablo kapsamında, 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşmeye geçildi.

Bu kapsamda, nisan ayından beri ilk kez cumartesi günü sokağa çıkmak yasak değildi. Hem hafta sonunu hem de güneşli havayı fırsat bilenler, sahillere ve parklara akın etti. Kimi voleybol oynadı, kimi de arkadaşlarıyla muhabbet etti. İstanbul'daki tarihi yarımadaya da renk geldi. Eminönü'nde iğne atılsa yere düşmedi.

Covid-19 özellikle büyükşehirlerde hızla yayıldı. Megakent İstanbul'dan gelen haber ise büyük sevinç yarattı. İstanbul'da pandeminin başlangıcından bu yana en düşük vaka sayısına ulaşıldı.

İzmirliler, normalleşmeyi Kordon'da güneşlenerek değerlendirdi.

Konyaaltı Sahili, dün en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

AH TOPRAK

Coronavirüs, genç yaşlı dinlemedi. Batman'dan gelen haber ise yürekleri deldi. Sağlık görevlisi Gülsüm-Şenol Kılınç çiftinin çocukları Toprak Kılınç (8) kısa süre önce COVİD-19'u yendi. Ancak hastalığı atlattıktan 4 hafta sonra Kılınç'ta kas romatizması olarak da bilinen miyofasiyal ağrı sendromu gelişti. Tedavi altına alınan talihsiz çocuk önceki gün tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.