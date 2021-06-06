Bugün LGS öğrencileri ve muhtarlar için heyecanlı bir gün (Güncel haberler)

Bugün sokağa çıkma kısıtlaması olsa da LGS öğrencileri ve muhtarlar için heyecanlı bir gün… Türkiye genelinde bir beldede belediye başkanlığı seçimi, 753 köy ve mahallede ise muhtarlık ve ihtiyar heyetleri seçimi yapılıyor. İstanbul'da ise 14 mahallede sandığa gidiliyor. Barış SAVAŞ.
"MAFYAYA GEÇİT YOK"
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, önemli bir açıklamada bulundu. Mafyaya geçit vermediklerini rakamlarla tek tek açıklayan Çataklı, "15 Temmuz 2016 yılından günümüze 30'u ulusal, 18'i bölgesel, 315'i yerel olmak üzere toplam 358 mafya tipi organize suç örgütüne yönelik 696 operasyon gerçekleşti. Ayrıca 2021 yılında organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 bin 778 kişiden 903 kişi tutuklandı" dedi. Ömer Çetin.
"VATANDAŞLIK GÖREVİMİZ"
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Türk Kızılayı rekor sürede bağış yapan vatandaşa altın madalya ile ödüllendirdi. 2-3 Haziran tarihleri arasında Atatürk Meydanı'nda düzenlenen Kan Bağışı kampanyasında 186 ünite kan toplandığı bildirildi. Sungurlu'da, Türk Kızılayına 10 kez kan bağışı yapan 16 kişiye bronz madalya, 35 kez kan bağışı yapan 1 kişiye ise törenle altın madalya verildi. 35 kez kan bağışı yapan Edip Yalınkılıç, "Herkes benim gibi kan bağışlamalı. Bu vatandaşlık görevi" dedi.