Bugün LGS öğrencileri ve muhtarlar için heyecanlı bir gün (Güncel haberler)

Bugün sokağa çıkma kısıtlaması olsa da LGS öğrencileri ve muhtarlar için heyecanlı bir gün… Türkiye genelinde bir beldede belediye başkanlığı seçimi, 753 köy ve mahallede ise muhtarlık ve ihtiyar heyetleri seçimi yapılıyor. İstanbul'da ise 14 mahallede sandığa gidiliyor. Barış SAVAŞ.