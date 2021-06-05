Açıklamada, PKK'nın sürekli olarak çatışmaları körüklediği, IKBY yönetimi ve yasalarına saygı göstermediğine işaret edilerek "(PKK) Ülkemizin ve halkımızın barış ve istikrarına yönelik tehdit ve tehlikeler oluşturmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

PKK'nın gerginlik ve çatışmalar yaratmaması ve IKBY sınırlarından uzaklaşması uyarısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: