İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamaları şöyle:



TERÖRLE MÜCADELEDE BİN 51 OPERASYON

İçişleri Bakanlığı Koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Mayıs ayında kırsal alanda 8'i büyük, 28'i orta çaplı olmak üzere 11 bin 36 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik olarak da bin 51 operasyon yapılmıştır.



HAİNLERE AĞIR DARBE VURULDU

Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde Mayıs ayında; 97 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 62'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 82 silah, 37 adet mayın/EYP, 75 adet el bombası, 367 kg patlayıcı madde, 7 bin 53 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir.







ENGELLENEN TERÖR EYLEMLERİ

2021 Yılı Mayıs ayında toplam 15 terör eylemi engellenmiştir.



UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Yapılan operasyonlarda; 3 ton 214 kilogram esrar, 10 kilogram skunk, 1 ton 293 kilogram eroin, 22 kilogram kokain, 105 kilogram bonzai, 219 kg metamfetamin, 5 kilogram afyon, 65 bin 472 adet ekstasy, 7 bin 192 adet captagon, 107 bin 97 adet sentetik ecza, 11 milyon 21 bin 425 kök kenevir ele geçirilmiştir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN