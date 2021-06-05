CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi şimdi de araç harcamalarıyla gündemde. CHP'li başkan Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecindeki en büyük vaadi, belediye bünyesindeki araç masraflarını düşürmekti.



Hatta seçimleri kazanmasının hemen ardından Yenikapı'da israf olduğunu iddia ettiği araçları teşhir etmişti. Ancak icraatı tam tersi oldu.





BÜTÇE YÜZDE 50 ARTTI

İBB'nin araç kiralama bütçesi yüzde 50 arttı. Bunda aslan payı İSKİ'de. Ancak uzmanlar, bunun israf olmasında daha çok seçim sürecindeki propagandanın yersiz olduğuna dikkat çekiyor.





Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran'a göre, yeni İBB yönetimi araç harcamalarını dikkatlerden kaçırmak için farklı yollara da tevessül ediyor.



