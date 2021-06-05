Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.06.2021 10:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.06.2021 10:58
    ABONE OL

    "Araç israfı var" diye 'da şov yapan İmamoğlu'nun araçlara yüzde 50 fazla harcadığı ortaya çıktı

    CHP'li Başkanı , "araç israfı var" diyerek 'ya belediye araçlarını doldurup şov yapmış ve israfa son vereceğini iddia etmişti. 2020 yılı harcamaları netleştikçe, Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecindeki kara propagandası da gün yüzüne çıkmaya başladı. Buna göre İBB’nin 2020'deki araç kiralama bedeli, bir yıl öncesine göre tam yüzde 50 arttı.

    İsraf şov boşa çıktı!

    CHP'li yönetimi şimdi de araç harcamalarıyla gündemde. CHP'li başkan 'nun seçim sürecindeki en büyük vaadi, belediye bünyesindeki araç masraflarını düşürmekti.

    Hatta seçimleri kazanmasının hemen ardından 'da israf olduğunu iddia ettiği araçları teşhir etmişti. Ancak icraatı tam tersi oldu.


    BÜTÇE YÜZDE 50 ARTTI
    İBB'nin araç kiralama bütçesi yüzde 50 arttı. Bunda aslan payı 'de. Ancak uzmanlar, bunun israf olmasında daha çok seçim sürecindeki propagandanın yersiz olduğuna dikkat çekiyor.

    Haber Koordinatörü 'a göre, yeni İBB yönetimi araç harcamalarını dikkatlerden kaçırmak için farklı yollara da tevessül ediyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dede ve babaanne için balmumu heykelli çözüm
    Haberler Güncel "Araç israfı var" diye Yenikapı'da şov yapan İmamoğlu'nun araçlara yüzde 50 fazla harcadığı ortaya çıktı