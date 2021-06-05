G-87 KODUYLA GİRİŞİ YASAK OLAN SURİYELİ YAKALANDI

Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamada, Suriye uyruklu İ.A.'nın, parmak izi kontrolü yapıldı. Bunun üzerine İ.A.'nın, İçişleri Bakanlığı'nca 2019 tarihli genel güvenlik 'G-87' tehdit kodu ile Türkiye'ye giriş yasağının bulunduğu tespit edildi.