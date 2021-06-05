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    • Güncel
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    • 05.06.2021 13:14
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    Güvenlik açısından tehlike anlamına gelen 'G-87' koduyla 'ye girişi yasak olan li 'de yakalandı

    'de, genel güvenlik açısından tehlike anlamına gelen 'G-87' tehdit koduyla 'ye giriş yasağı olan li İ.A. (43), polisin yol uygulamasında yakalandı.

    DHA
    G-87 koduyla Türkiye'ye girişi yasaklanan Suriyeli yasaklandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, otoyol gişeleri uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi amacıyla çalışma başlattı.

    G-87 KODUYLA GİRİŞİ YASAK OLAN SURİYELİ YAKALANDI
    Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamada, Suriye uyruklu İ.A.'nın, parmak izi kontrolü yapıldı. Bunun üzerine İ.A.'nın, İçişleri Bakanlığı'nca 2019 tarihli genel güvenlik 'G-87' tehdit kodu ile Türkiye'ye giriş yasağının bulunduğu tespit edildi.

    DEAŞ'A ÜYE OLMA SUÇUNDAN YARGILANIYOR
    Yapılan araştırmada İ.A.'nın, Sakarya'da 'DEAŞ terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanmasının devam ettiği de belirlendi. Suriyeli İ.A., hakkındaki idari işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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    Haberler Güncel Güvenlik açısından tehlike anlamına gelen 'G-87' koduyla Türkiye'ye girişi yasak olan Suriyeli Osmaniye'de yakalandı