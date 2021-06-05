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    Filyasyon ekipleri, 'e geçit vermedi: Dünyanın etrafında 203 tur atmaya eşdeğer şekilde çalıştılar

    Filyasyon ekipleri, ’e geçit vermedi. Kapı kapı dolaşarak temaslıları belirledi. 2020’nin mart ayından itibaren tam 8 milyon kilometre yol kat etti. Bu rakam, dünyanın etrafında 203 tur atmaya eşdeğerdi.

    Filyasyol!

    Covid-19, salgını milyonlarca insanı hayattan kopardı. Salgın nedeniyle yüzlerce ülkenin sağlık sistemi çöktü, hastanelerde yer kalmadı. Türkiye'de ise pandemiyle mücadelede dünyaya örnek olmayı başardı.

    Donanımlı hastaneleri ve güçlü sağlık ordusuyla adeta destan yazdı. Mobil uygulamalar sayesinde, vaka ve temaslı takibi de kolaylaştı. 1 Nisan 2020'den itibaren kullanılmaya başlanan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile hasta takibi kolaylaştı. Buna göre 14 ayda telefonlara 71 milyon kez HES uygulaması yüklendiği, 73 milyon kişi tarafından 138 milyon HES kodu oluşturulduğu açıklandı. Bu süreçte, 5 milyar 13 milyon kez HES kodu sorgulaması yapıldı.

    7/24 GÖREVDELER
    Filyasyon ekipleri, 81 ilde 7 gün 24 saat görev yaptı. Vaka ve temaslılara ulaşmak için zamanla yarıştı. Ekipler, bugüne kadar temaslılara yaptıkları ziyaretle tam 8 milyon kilometrelik yol aştı!

        TARİH YAZDI
        Hindistan'da yaşayan Rehtee Begum (124), yaşından dolayı aşı olamayacağını öğrendi. Ancak pes etmedi. Onlarca hastane dolaştıktan sonra bir doktoru ikna edebildi. Dün, ilk doz aşısını olan Begum, "Kendimi daha iyi hissediyorum" dedi. Rehtee, aşı olan en yaşlı insan olarak tarihe geçti.

        DAĞ TEPE AŞIDIK
        Türkiye'de         haziran ayı itibariyle aşılama seferberliği başladı. Sağlık ekipleri, dün Tunceli Pülümür'deki 2 bin 500 rakımlı Kalınkaş Yaylası'na çıktı. Geçimlerini hayvancılıkla sürdüren ve hastaneye gelemeyen göçerlere COVİD-19 aşısını yaptı.
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        Haberler Güncel Filyasyon ekipleri, Coronavirüs'e geçit vermedi: Dünyanın etrafında 203 tur atmaya eşdeğer şekilde çalıştılar