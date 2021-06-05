Covid-19, salgını milyonlarca insanı hayattan kopardı. Salgın nedeniyle yüzlerce ülkenin sağlık sistemi çöktü, hastanelerde yer kalmadı. Türkiye'de ise pandemiyle mücadelede dünyaya örnek olmayı başardı.
Donanımlı hastaneleri ve güçlü sağlık ordusuyla adeta destan yazdı. Mobil uygulamalar sayesinde, vaka ve temaslı takibi de kolaylaştı. 1 Nisan 2020'den itibaren kullanılmaya başlanan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile hasta takibi kolaylaştı. Buna göre 14 ayda telefonlara 71 milyon kez HES uygulaması yüklendiği, 73 milyon kişi tarafından 138 milyon HES kodu oluşturulduğu açıklandı. Bu süreçte, 5 milyar 13 milyon kez HES kodu sorgulaması yapıldı.
7/24 GÖREVDELER
Filyasyon ekipleri, 81 ilde 7 gün 24 saat görev yaptı. Vaka ve temaslılara ulaşmak için zamanla yarıştı. Ekipler, bugüne kadar temaslılara yaptıkları ziyaretle tam 8 milyon kilometrelik yol aştı!