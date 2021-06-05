TARİH YAZDI

Hindistan'da yaşayan Rehtee Begum (124), yaşından dolayı aşı olamayacağını öğrendi. Ancak pes etmedi. Onlarca hastane dolaştıktan sonra bir doktoru ikna edebildi. Dün, ilk doz aşısını olan Begum, "Kendimi daha iyi hissediyorum" dedi. Rehtee, aşı olan en yaşlı insan olarak tarihe geçti.

DAĞ TEPE AŞIDIK

Türkiye'de haziran ayı itibariyle aşılama seferberliği başladı. Sağlık ekipleri, dün Tunceli Pülümür'deki 2 bin 500 rakımlı Kalınkaş Yaylası'na çıktı. Geçimlerini hayvancılıkla sürdüren ve hastaneye gelemeyen göçerlere COVİD-19 aşısını yaptı.