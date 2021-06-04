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    Zorbalar yandı! Kadına söven, acımasızca döven ve öldürenlere çok ağır cezaları gelecek

    , 4. Yargı Paketi hazırlıklarını tamamladı. 32 maddelik teklif, kadına şiddetten tutuklamada somut delil şartı aranmasına kadar pek çok yenilik içeriyor...

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    Zorbalar yandı

    AK Parti, 4. Yargı Paketi'ni tamamladı. Kadına söven onu acımasızca döven ve öldürenlere çok ağır cezaların geleceği açıklandı.

    - Ayrıldığı eşine şiddet uygulayan eski koca, yıllarca hapis yatacak

    - Öldürme halinde ağırlaştırılmış müebbet alacak

    - Kaçıran ve alıkoyma suçunu işleyenler de ağır cezalık olacak



    - Yargılamada asla ağır tahrik uygulanmayacak

    - İddianameye kesinlikle kadını küçük düşürecek belge konulmayacak



    Kırıkkale'de Emine Bulut, eski eşi Fedai Varan tarafından katledildi. Kızının "Annemi kurtarın çığlıkları" hafızalardan silinmedi.



    Diyarbakır'da İhsan Müjdeci, eşi Meral'i kızgın yağla yaktı. Genç kadın "Ölmek istemiyorum" diye ağladı.




        YARGIDA ÇOK ÖZEL AYAR
        Adalet         Bakanlığı tarafından geniş kapsamlı görüşmeler sonucunda hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan 4. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandı.

        ADLİ KONTRELE ÜST SINIR: Adli kontrol tedbirinin üst sınırı asliye cezalarda 2, ağır'da 3, zorunlu hallerde 5 yıl, terör suçlarında ise 6 yıl olabilecek. Ev hapsinde, kişinin evde geçirdiği sürenin yarısı cezasından düşürülecek.

        TUTUKLAMADA "SOMUT DELİL" ŞARTI: Terör, kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi katalog suçlardan tutuklamada "somut delil" şartı aranacak.

        İDDİANAMELERE 'ÖZEL HAYAT' AYARI: Yine suçlama dışındaki deliller, lekelenmeme hakkı ve özel hayata saygı çerçevesinde iddianameye konulacak. Yargılama sonunda berat edenlerin telefon dinleme kayıtları imha edilecek.

        VERGİ SUÇLARI İÇİN DE ETKİN PİŞMANLIK: Vergi suçlarında da "etkin pişmanlık" hükümleri uygulanacak. Buna göre, kişiler yargısal süreç başlamadan önce "etkin pişmanlık"tan yararlanırsa ödeyeceği ceza yüzde 50, yargısal süreç başladıktan sonra yararlanırsa yüzde 25 indirimli olacak.



        KADINA ŞİDDET
        Kadına karşı şiddetle mücadelede önemli bir değişiklik yapılacak. Kasten öldürme, yaralama, eziyet ve alıkoyma suçlarının boşanmış eşe karşı işlenmesi hali ağırlaştırıcı sebep sayılacak. Bu suçlar daha önce sadece eşe karşı işlendiğinde ağırlaştırıcı sebep kabul ediliyordu.



        ÇEVİRMELERDE YENİ DÖNEM
        Haklarında         yakalama kararı bulunanlar, otel ve yol çevirmesinde hemen gözaltına alınıyorlardı. Bu uygulama artık sona eriyor. Bu durumdaki kişilere bir defaya mahsus taahhütte bulunma hakkı veriliyor. Kişiler belirlenen tarih ve saatte adliyede hazır olacaklarına söz verirlerse gözaltına alınmayacak.


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