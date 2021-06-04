





YARGIDA ÇOK ÖZEL AYAR

Adalet Bakanlığı tarafından geniş kapsamlı görüşmeler sonucunda hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan 4. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandı.



ADLİ KONTRELE ÜST SINIR: Adli kontrol tedbirinin üst sınırı asliye cezalarda 2, ağır'da 3, zorunlu hallerde 5 yıl, terör suçlarında ise 6 yıl olabilecek. Ev hapsinde, kişinin evde geçirdiği sürenin yarısı cezasından düşürülecek.



TUTUKLAMADA "SOMUT DELİL" ŞARTI: Terör, kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi katalog suçlardan tutuklamada "somut delil" şartı aranacak.



İDDİANAMELERE 'ÖZEL HAYAT' AYARI: Yine suçlama dışındaki deliller, lekelenmeme hakkı ve özel hayata saygı çerçevesinde iddianameye konulacak. Yargılama sonunda berat edenlerin telefon dinleme kayıtları imha edilecek.



VERGİ SUÇLARI İÇİN DE ETKİN PİŞMANLIK: Vergi suçlarında da "etkin pişmanlık" hükümleri uygulanacak. Buna göre, kişiler yargısal süreç başlamadan önce "etkin pişmanlık"tan yararlanırsa ödeyeceği ceza yüzde 50, yargısal süreç başladıktan sonra yararlanırsa yüzde 25 indirimli olacak.