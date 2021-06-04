AK Parti, 4. Yargı Paketi'ni tamamladı. Kadına söven onu acımasızca döven ve öldürenlere çok ağır cezaların geleceği açıklandı.
- Ayrıldığı eşine şiddet uygulayan eski koca, yıllarca hapis yatacak
- Öldürme halinde ağırlaştırılmış müebbet alacak
- Kaçıran ve alıkoyma suçunu işleyenler de ağır cezalık olacak
- Yargılamada asla ağır tahrik uygulanmayacak
- İddianameye kesinlikle kadını küçük düşürecek belge konulmayacak
Kırıkkale'de Emine Bulut, eski eşi Fedai Varan tarafından katledildi. Kızının "Annemi kurtarın çığlıkları" hafızalardan silinmedi.
Diyarbakır'da İhsan Müjdeci, eşi Meral'i kızgın yağla yaktı. Genç kadın "Ölmek istemiyorum" diye ağladı.