Akburak, "Uyuşturucu kaçakçısı PKK finansörü Savaş Buldan öldürüldü. Karısı HDP vekili Pervin Buldan Meclis Başkan vekili şimdi. Bu ayıp bize yeter" iddiasında bulundu. Burak Akburak'ın; söz konusu paylaşımını silmemesi, Millet İttifakı'nın iki bileşeni olan HDP ve İYİ Parti arasında krize yol açacağı ifade ediliyor.

PERVİN BULDAN MİLLET İTTİFAKI'NA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU