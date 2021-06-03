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    • 04.06.2021 01:57
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    Genel Başkan Yardımcısı'ndan 'ye salvo: Uyuşturucu kaçakçısı finansörü öldürüldü

    Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak’ın; Eş Genel Başkanı ’ın eşi ’ın uyuşturucu kaçakçısı ve finansörü olduğunu iddia eden paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Haberin detayları...

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan HDP'ye salvo

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak'ın; HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan'ın uyuşturucu kaçakçısı ve PKK finansörü olduğunu iddia eden paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

    AKBURAK: BU AYIP BİZE YETER

    Burak Akburak, 18 Aralık 2016 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu.

    Akburak, "Uyuşturucu kaçakçısı PKK finansörü Savaş Buldan öldürüldü. Karısı HDP vekili Pervin Buldan Meclis Başkan vekili şimdi. Bu ayıp bize yeter" iddiasında bulundu. Burak Akburak'ın; söz konusu paylaşımını silmemesi, Millet İttifakı'nın iki bileşeni olan HDP ve İYİ Parti arasında krize yol açacağı ifade ediliyor.

    PERVİN BULDAN MİLLET İTTİFAKI'NA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

        HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube canlı yayınında Millet İttifakı bileşenlerine çağrıda bulunarak, "Yeniden bir araya gelelim" dedi. Buldan, "Türkiye'nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi." ifadelerini kullanmıştı.

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        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan HDP'ye salvo
        Haberler Güncel İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan HDP'ye salvo: Uyuşturucu kaçakçısı PKK finansörü Savaş Buldan öldürüldü