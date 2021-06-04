Açılış töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde medeniyetimiz ve bugün hukuk camiasında bu medeniyet mücadelesini ezelden ebede kadar ulaştıracak İstanbul yeni barosu inşallah bu mücadeleyi, yeni adalete, özgürlüğe, hakça paylaşıma dayalı uluslararası hukukun da inşasına vesile olacaktır. Umuduz çok büyük. Bizler parlamentoda pek çok yasal düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Ancak bu yasal düzenlemelerin ete, kemiğe bürünmesi, işlerlik kazanması, topluma nüfuz etmesi ve vatandaşımızın her bir düzenlemeden hakkıyla istifade edebilmesi için İstanbul yeni barosunun çalışmalarına büyük ihtiyaç var. Çünkü sivil toplum kuruluşlarında da anayasal hukuk düzenimizde de olduğu gibi vesayet çalışmaları var. Öteden beri yani hem Osmanlı döneminde hem Cumhuriyet döneminde maalesef sivil toplum kuruluşu, meslek odaları milletimize giydirilmiş adeta deli gömlekleri gibi medeniyet değerlerimizle çatışa çatışa, çarpışa çarpışa, bizleri eze eze maalesef bu ülkenin inkişafını, kalkınmasını, büyük Türkiye idealinin hayata geçmesini, muasır medeniyetler seviyesi hedefinin üzerine çıkma idealimizi durdurmaya gayret etti." dedi.
"İŞTE BİZİM YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ OLİGARŞİ DÜZENİNİ DEĞİŞTİRMEK"
Özkan şöyle devam etti: "İşte bizim yapmaya çalıştığımız parlamentoda, anayasa ve yasa reformlarıyla vesayeti, cunta, darbe ve bürokratik oligarşi düzeni değiştirmeye, özgürlüğe, demokrasiye, milli iradenin hakimiyetine dönük yaptığımız çalışmaların ete, kemiğe bürünmesi için sivil toplum alanındaki vesayet çalışmalarının ortadan kalkması için İstanbul yeni baromuza başarılar diliyorum. Her daim kıymetli bakanımızın ve bütün hatiplerimizin de ifade ettiği gibi biz de yeni baromuzun yanında; özgürlüğe, demokrasiye, hukuka, milli iradenin hakimiyetine, adalete ve hakça paylaşıma dayalı yeni bir uluslararası hukuk inşasına dönük çalışmalara sonuna kadar destek vereceğiz"
"TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER KONUSUNDA ÇOK CİDDİ ADIMLAR ATILMAYA DEVAM EDECEK"
Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ise, "Özellikle insan hakları konusunda atılan çok ciddi atılımlar var. Bazıları 'insan hakkı, demokrasi, özgürlük, adalet' diye söylerler ama sadece söylemde kalır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; sadece bir kısmını söyleyeceğim, temel hak ve hürriyetler noktasında taraf olduğumuz uluslararası belgeleri yerel hukukun üzerine biz çıkardık.