Açılış töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde medeniyetimiz ve bugün hukuk camiasında bu medeniyet mücadelesini ezelden ebede kadar ulaştıracak İstanbul yeni barosu inşallah bu mücadeleyi, yeni adalete, özgürlüğe, hakça paylaşıma dayalı uluslararası hukukun da inşasına vesile olacaktır. Umuduz çok büyük. Bizler parlamentoda pek çok yasal düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Ancak bu yasal düzenlemelerin ete, kemiğe bürünmesi, işlerlik kazanması, topluma nüfuz etmesi ve vatandaşımızın her bir düzenlemeden hakkıyla istifade edebilmesi için İstanbul yeni barosunun çalışmalarına büyük ihtiyaç var. Çünkü sivil toplum kuruluşlarında da anayasal hukuk düzenimizde de olduğu gibi vesayet çalışmaları var. Öteden beri yani hem Osmanlı döneminde hem Cumhuriyet döneminde maalesef sivil toplum kuruluşu, meslek odaları milletimize giydirilmiş adeta deli gömlekleri gibi medeniyet değerlerimizle çatışa çatışa, çarpışa çarpışa, bizleri eze eze maalesef bu ülkenin inkişafını, kalkınmasını, büyük Türkiye idealinin hayata geçmesini, muasır medeniyetler seviyesi hedefinin üzerine çıkma idealimizi durdurmaya gayret etti." dedi.