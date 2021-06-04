Limandan ayrılan Bakan Akar'ı taşıyan sancak gemisi için TCG Oruçreis tarafından 19 pare selamlama atışı yapıldı. SAS timlerinin taktik pençe harekatı ile denizde sürüklenen mayınları imha ettiği tatbikatta, SAT timleri de yeteneklerini sergiledi.

Helikopterden denize atılan SAT personeli, belirlenen hedefleri su altından imha ederken bir başka SAT timi ise adaya paraşütle inerek buradaki hedefleri vurdu. Bir başka SAT timi de helikopterden halatla serbest kayma yöntemiyle hedef gemiye inerek harekat gerçekleştirdi.

Faaliyetlerini başarıyla tamamlayan SAT timleri, yerli ve milli üretim SAT botları ile sancak gemisinin yanından selamlama geçişi yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da faaliyetlerini başarıyla tamamlayan personeli selamladı.

DALGIÇLAR TARAFINDAN İMHA EDİLDİ

Tatbikat, demirli mayının imha edilmesiyle devam etti. TCG Alanya tarafından belirlenen mayın, otonom sualtı aracı ile tespit edilmesinin ardından mayın dalgıçları tarafından imha edildi.