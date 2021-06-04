Salgınla beraber tüm ülkeler kapılarını birbirine kapatsa da, yaz aylarının gelmesi ve aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte kapılar yavaş yavaş açılarak hayat normalleşmeye başladı. AB'nin 27 üye ülkesinde ve AB üyesi olmayan ülkelerde artık tatil yapılabiliyor. Ancak bu konudaki kafa karışıklıkları da hala devam ediyor. Rezervasyon yaparken yeni kurallara uygun olmayanların parası boşa da gidebiliyor. Peki yaz tatili planlarken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? İşte şartlar...
NE ZAMAN GİDİLEBİLECEK?
Ziyaret edilen ülkeye göre değişiklik gösterse de birçok ülke aşı sertifikasıyla girişleri kabul ediyor. 20 Mayıs'ta alınan kararın haziran sonu kesinleşmesi bekleniyor. AB çapındaki politikalar henüz sonuçlanma aşamasındayken, bazı Avrupa ülkeleri sınırlarını belirli koşullar altında Avrupalı olmayan gezginlere açtı. Bu ülkeler arasında Yunanistan, Fransa, İtalya, İspanya ve İzlanda yer alıyor.
AŞILANMA NASIL BELGELENECEK?
"AB Dijital Covid Sertifikası" kapsamında aşı sertifikası (ya da aşı kartı) olanlar ülkelere giriş çıkış yapabilecek. Aşı sertifikası sahibinin AB onaylı bir aşıyla tam olarak aşılandığını dijital olarak kanıtlaması gerekiyor. Yani her iki doz aşıyı da yaptıranlar dahil olacak. AB onaylı aşılar arasında Johnson & Johnson, Moderna ve Pfizer-Biontech yer alıyor.