SEYAHAT SİGORTASINDA BUNA DİKKAT

Seyahat sigortaları da yurt dışına giderken genelde seyahat boyunca ve herhangi bir hastalık detayı olmadan yapılıyordu. Ancak garantiye almak için birçok ülkenin de Covid'in de içinde dahil olduğu sigortaları varsayarsak Covid seyahat sigortası yaptırmanız ülkelere girişinizi kolaylaştıracaktır.

Covid seyahat sigortalarında tıbbi kapsam ve ek konaklama veya ulaşım gibi pandemi ile ilgili aksaklıkları kapsayan poliçeler yer alıyor.