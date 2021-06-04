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    • 04.06.2021 11:02
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    • 04.06.2021 11:02
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    MSB duyurdu: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığı bildirildi.

    Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı

    İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:
    Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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