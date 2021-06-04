TÜRK TELEKOM NUMARA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bu servise, *100# menüsünden, TT MobilWAP'tan, WEB sayfasında İşlemler menüsünden, BenimMenüm üzerinden, 11855'i arayarak ya da 11855'e SMS gönderek erişebilirsiniz. Böylece numarasını bilmek istediğiniz tanıdıklarınıza ulaşabilir, sizi arayan numaraların kime ait olduğunu öğrenebilir, siz de numaranızı Bilinmeyen Numaralar Rehberi'ne kaydederek yakınlarınızın size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Aradığınız isim/soyad veya TT Mobil numara bilgisinin size ulaşması için, ilgili abonenin "Bilinmeyen Numaralar Rehberi"ne kayıt yaptırmış olması gereklidir.

11855'i arayarak:

11855 numarasını arayarak numaraya ya da isme göre arama yapabilir, kişisel kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.