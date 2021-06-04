TRT ortak yayınında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma gününü ifade ederek bir müjde açıklaması yapacağını söylemişti. Cuma gününün gelmesiyle birlikte gözler açıklanacak müjdeye çevrildi. Peki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdesi nedir? Başkan Erdoğan müjde açıklaması ne zaman? İşte son gelişmeler...
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN MÜJDESİ NEDİR?
Başkan Erdoğan açıklamasında "Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orada bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız." demişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bölgede yeni bir gaz keşfine yönelik açıklama yapması bekleniyor.
İşte son gelişmeler;
Fatih sondaj gemisinin geçen yıl Zonguldak Filyos açıklarında Türkiye'nin Karadeniz münhasır ekonomik bölgesinde Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusundaki gaz keşfi, yılın dünyada derin denizlerdeki en büyük, tüm gaz keşifleri arasında ise ikinci en büyük keşfi olarak kayıtlara geçti.
Uluslararası Enerji Ajansı, keşfin potansiyel ekonomik büyüklüğünün 80 milyar doların üzerinde olduğunu hesapladı.
Keşfin ardından bölgede ilk gaz üretiminin 2023'te başlayarak Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilmesi için çalışmalar hızla devam etti.
Keşif kuyusu olan Tuna-1'in ardından, Fatih sondaj gemisi Türkiye'nin ilk derin deniz tespit kuyusu olma özelliği taşıyan Türkali-1'de 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaşarak buradaki çalışmaları 77 günde bitirdi.
İkinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de ise yine 3 bin 950 metre sondaj derinliğine ulaşılmasının ardından rezerv tespit çalışmaları 53 günde tamamlandı. Tespit kuyuları, sahanın özellikleri, sınırları ve rezervin boyutlarının net olarak öğrenilebilmesi için önem arz ediyor.