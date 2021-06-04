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    • Güncel
    • 04.06.2021 10:43
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    • 04.06.2021 10:45
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    Ve belli oldu: ? 2. dönem karneler dijital mi ?

    ? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. tarafından karnelerle ilgili son dakika açıklama geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerin ne zaman verileceğini merak ediyor. Karnelerin 'dan mı yüz yüze mi verileceği araştırılan konulardan birisi oldu. Son dakika açıklamasından sonra, "Karneler ne zaman verilecek? , " sorusunun cevabı belli oldu.

    takvim.com.tr
    Ve belli oldu: Karneler ne zaman verilecek?

    Karneler ne zaman verilecek? Öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi karnelerin ne zaman verileceği oldu. İlkokul, ortaokul, liseler karnelerin E-Okul'dan mı yüz yüze mi verileceğini sorguluyor. Okulların ne zaman kapanacağı tarihin belli olmasının ardından gözler karnelerin nasıl verileceğine çevrildi. İşte, karneler ne zaman verilecek sorusunun yanıtı!

    KARNELER 18 HAZİRAN'DA MI VERİLECEK, ELDEN Mİ ALINACAK, DİJİTAL Mİ?

    2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.

    Telafi eğitimi için oluşturulan "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinden öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yararlanabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

        DEVAMSIZLIKLARI DİKKATE ALINMAYACAK

        Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenen devam devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak. İlgili mevzuat gereği ders yılı sonunda yapılması gereken şube öğretmenler kurulu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme iş ve işlemleri görüşülmeyecek. Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında özellikle seçmeli derslerde karışıklıkların oluşmasını önlemek için öğrenci nakil işlemleri bugün mesai saati bitimiyle kapatılacak. Sürekli devamsız durumda bulunan öğrenciler belirlenerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacak.

        İLKOKULLARA YAZ OKULU

        Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek. Okul öncesi eğitimde velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak olan çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.
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        Haberler Güncel Ve belli oldu: Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem karneler dijital mi elden mi verilecek? Karneler okuldan mı alınacak?