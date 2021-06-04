Karneler ne zaman verilecek? Öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi karnelerin ne zaman verileceği oldu. İlkokul, ortaokul, liseler karnelerin E-Okul'dan mı yüz yüze mi verileceğini sorguluyor. Okulların ne zaman kapanacağı tarihin belli olmasının ardından gözler karnelerin nasıl verileceğine çevrildi. İşte, karneler ne zaman verilecek sorusunun yanıtı!
KARNELER 18 HAZİRAN'DA MI VERİLECEK, ELDEN Mİ ALINACAK, DİJİTAL Mİ?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.
Telafi eğitimi için oluşturulan "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinden öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yararlanabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılacak.