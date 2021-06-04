Hidayet Karaca kimdir, kaç yaşında? 1406 yıl hapis cezası alan Hidayet Karaca kimdir?

HİDAYET KARACA KİMDİR?

18 Ağustos 1963 tarihinde Çankırı'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine bölümünü kazandı ve aynı üniversitede master programını bitirdi.

Celal Bayar Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. İzmir'de Zaman Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi olarak çalıştı. Ege Bölgesi Temsilciliğinden sonra, iki yıl aynı gazetenin Ankara Temsilciliğini yaptı. Uluslararası yayın yapan (STV) Samanyolu Televizyonu'nun 1999'dan beri Genel koordinatör olarak görevine devam etti.