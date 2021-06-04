Hidayet Karaca kimdir, kaç yaşında? 1406 yıl hapis cezası alan Hidayet Karaca kimdir?

Hidayet Karaca kimdir? Futbolda şike kumpası davasında kararlar açıklandı. 1406 yıl hapis cezası alan Hidayet Karaca'nın kim olduğu da arama motorlarında sorgulanıyor. FETÖ'nün futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla süren 88 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Savcı 13 Nisan'da açıkladığı mütalaada, sanıklardan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın 2 bin 445 yıla kadar hapsini talep etmişti.
HİDAYET KARACA KİMDİR?
18 Ağustos 1963 tarihinde Çankırı'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine bölümünü kazandı ve aynı üniversitede master programını bitirdi.
Celal Bayar Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. İzmir'de Zaman Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi olarak çalıştı. Ege Bölgesi Temsilciliğinden sonra, iki yıl aynı gazetenin Ankara Temsilciliğini yaptı. Uluslararası yayın yapan (STV) Samanyolu Televizyonu'nun 1999'dan beri Genel koordinatör olarak görevine devam etti.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2016 yılından beri devam eden Futbolda Şike Kumpası Davası'nda, FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle Hidayet Karaca "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.